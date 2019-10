Leutkirch im Zeichen des Handballs

Zum ersten Mal hat die TSG Leutkirch am Tag des Handballs teilgenommen. In der Gymnasiumshalle war richtig viel geboten. Am Ende eines ereignisreichen Tages gab es ein Pokalspiel als Krönung, das die Leutkircher Männer für sich entschieden.

Nach Rücksprache mit ihren Vorstandskollegen und den Jugendtrainern beschloss Handballvorstand Katrin Wahl, dass man dieses Jahr diesen Tag mitfeiert. Also bewarb man sich als Verein um ein Ausstattungspacket für diesen Tag. Unter allen Vereinen welche sich um Unterstützung bewerben, bekommen deutschlandweit nur 100 eines dieser Pakete. Schnell kam vom Handballbund die Rückmeldung, dass der TSG einer der glücklichen Vereine ist. Zu dieser Ausstattung gehören Werbeplakate, Flyer, eine Medizintasche, ein Ballnetz, eine Torwand-Plane und der vom Handballbund eingeführte „Hanniball-Pass“ dazu. Somit konnte die Vorbereitung und Planung des Tages beginnen.

Da es der erste Tag des Handballs in Leutkirch war, hatte man noch keine Erfahrung, wie hoch die Beteiligung sein wird. Dennoch entschloss man sich nicht nur sportlich etwas Besonderes zu bieten. Aber es ging natürlich vor allem um Sport. In der Gymnasiumshalle konnte jeder, der wollte, sein Handballtalent an fünf Stationen unter Beweis stellen und einen Hanniballpass erspielen. Es wurden Koordination, Wurfsicherheit, Ballgeschick und Schnelligkeit getestet. Und wer dann noch nicht genug hatte, konnte draußen noch Holf (Handball-Golf) spielen.

Im Fernsehen erwähnt

Ab 14.30 Uhr wurde dann das Spiel der deutschen Nationalmannschaft übertragen. Sogar die ARD erwähnte Leutkirch als einer der südlichsten Vereine, welche eine Veranstaltung zum Tag des Handballs organisierten. „Das Wichtigste war uns, dass alle Spaß an diesem Tag haben“, berichtet Handballvorstand Katrin Wahl. „Besonders schön war, dass auch die Eltern mitgemacht haben und sich wieder gezeigt hat, dass Handball ein schöner Sport für die ganze Familie ist.“ Auch hat sie schon Feedback von Eltern bekommen, dass den Kindern der Tag sehr viel Spaß gemacht hat.

Und wer noch mehr Lust auf Handball hatte, konnte am Abend dann noch das Pokalspiel der Herrenmannschaft anschauen. Hier war spannende Live-Action geboten.

Die TSG begrüßte wie in der vergangenen Woche die SG Burlafingen/PSV Ulm. Im Punktspiel konnte Leutkirch mit 42:27 einen deutlichen Sieg einfahren, im Pokal wollte man daran anknüpfen. Leutkirch startete gut in die Partie und konnte in der gut besuchten Halle schnell mit zwei Treffern in Führung gehen. Dank einer guten Abwehr konnten einige Konter gespielt werden. In der 12. Minute war Leutkirch verdient mit 10:5 in Führung. Nach und nach schlichen sich aber leichtsinnige Fehler in das Leutkircher Spiel, sodass die Gäste aus Ulm sich wieder an einen Treffer zum 14:13 ran kämpfen konnte. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit verliefen noch ausgeglichen und die beiden Teams gingen mit dem Spielstand 19:17 in die Kabinen.

Mit der ersten Hälfte war die TSG nicht glücklich, die Abwehr war zu löchrig und im Angriff wurden zu viele Einzelaktionen versucht. Leider half die Halbzeitansprache nicht wirklich und Leutkirch spielte weiterhin unter seinen Möglichkeiten. Dadurch konnte die SG Burlafingen/Ulm in der 37. Minute zum 23:23 ausgleichen. Die Leutkircher konnten sich wieder fangen und das Spiel am Ende für sich mit 37:30 entscheiden.

Für Leutkirch spielten: Andreas Lutz (Tor), Gianluca Rizzo (3), Michael Gantner (9), Sebastian Herberg, Ivan Kristo, Tobias Freudenthal (2), Dennis Hemer, Manuel Bauhofer (3), Noah Bauhofer (1) Georg Sperle (7), Johannes Bauhofer (5/3), Michael Willburger (7).

Am Samstag spielt die TSG Leutkirch wieder in der Seelhaushalle. Der Gegner heißt HSG Langenargen-Tettnang. Anpfiff ist um 20 Uhr.