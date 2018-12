Leutkirch hält Lehr auf Distanz

Die Handballer der TSG Leutkirch sind mit dem erhofften Erfolg aus dem alten Jahr verabschiedet. Mit 37:33 (20:14) hat die erste Handballmannschaft der TSG ihr letztes Spiel 2018 gewonnen. Dabei machten es die Allgäuer gegen tapfer kämpfende Gäste vom SC Lehr aber unnötig spannend und verspielten am Ende beinahe einen Neun-Tore-Vorsprung.

„In so einem Spiel altert man gefühlt um zehn Jahre, es ist kaum zu fassen, warum wir plötzlich so eingebrochen sind“ fragte sich nicht nur Leutkirchs Trainer Manfred Folter nach einer Partie, in der die Hausherren zunächst alles unter Kontrolle hatten. Die Anfangsminuten verliefen noch ausgeglichen, dann kamen die Allgäuer immer besser in Tritt. Vor allem schnelle Angriffe sollten das Rezept sein, hatte man sich doch im Hinspiel viel zu oft an der kompakten Defensive der Ulmer festgerannt und die Zähne ausgebissen. Vor allem die letzten zehn Minuten vor der Pause liefen ganz nach dem Geschmack von Manfred Folter. „ Da haben wir eine richtig gute Phase gehabt und konnten eigentlich beruhigt in die zweite Halbzeit gehen.“ Beim Stand von 20:14 für die TSG wurden die Seiten gewechselt.

Immer mehr Einzelaktionen

Und zunächst sah es nach der Pause so aus, als ob die Platzherren eine schnelle Entscheidung herbeiführen könnten. Schöne Tore durch Johannes Bauhofer und Marian Dragoi sorgten für ein scheinbar beruhigendes 27:18-Polster. Gästetrainer Jens Kondler stellte anschließend seine Abwehr um – dies brachte die TSG tatsächlich komplett aus dem Konzept. Leutkirch stellte nun das Handballspielen fast ein und versuchte sich immer mehr in Einzelaktionen, die aber nicht den gewünschten Erfolg brachten.

Tor um Tor kam der SC Lehr heran, die TSG erzielte in den folgenden gut neun Minuten lediglich zwei Treffer. In den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse, als Leutkirchs Stefan Peterfaj eine doppelte Zeitstrafe absitzen musste, da er mit einer Entscheidung der Schiedsrichter nicht einverstanden war und wenig später Manuel Bauhofer – die Schiedsrichter werteten seine Aktion als grobes Foul – glatt Rot sah. Doch wie schon so oft in dieser Saison bewiesen die Leutkircher Spieler nun ihrerseits kämpferische Qualität und retteten am Ende ein verdientes 37:33 über die Zeit. Damit hat die TSG als Tabellenachter nun drei Zähler Vorsprung vor den Gästen und kann etwas beruhigter in die Weihnachtspause gehen.

Nach den Feiertagen beginnt für die Jungs um Trainer Folter die Vorbereitung auf die kommenden Spiele. Zur ersten Begegnung im Jahr 2019 erwartet die TSG Leutkirch am 26. Januar die Gäste des HC Lustenau. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Sporthalle beim Gymnasium.