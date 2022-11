Leutkirch findet neue Trainer und gewinnt zu Hause

Die Handballer der TSG Leutkirch werden in der kommenden Saison von Marc Götz und Dennis Hemer trainiert. Götz saß bereits beim Heimspiel in der Bezirksklasse gegen die MTG Wangen III auf der Leutkircher Bank. Nach der Auswärtsniederlage eine Woche zuvor bei der HSG Langenau/Elchingen III ging es darum, zu Hause ungeschlagen zu bleiben. Das gelang – Leutkirch siegte mit 33:27 (17:15).

Zu Beginn des Spiels versuchte die TSG eine 5:1-Abwehr, wobei sich Wangen dadurch Lücken freispielen konnte und einige Tore erzielen konnte. Das, was die Leutkircher in der Abwehr versäumten, holten sie laut Mitteilung teilweise im Angriff wieder raus und so entstand ein recht ausgeglichenes Spiel. Durch ein unsauberes schnelles Spiel und einige technische Fehler der Leutkircher schaffte es die MTG, sich auf 8:6 leicht abzusetzen. Nach einer guten Umstellung in der Abwehr durch Trainer Marc Götz schaffte Leutkirch aber den Ausgleich und führte zur Pause mit 17:15.

Nach der Pause brauchten beide Mannschaften etwas, um in Schwung zu kommen, wobei die MTG den Faden schneller fand und sich dadurch wieder die Oberhand erspielte. Nach einer weiteren Auszeit und Ansprache des neuen TSG-Trainers steigerte sich Leutkirch allerdings. Die TSG-Spieler gaben Gas. Das Spiel wurde aufgrund des engen Spielstands immer hitziger und schneller, wobei dadurch auf beiden Seiten einige technische Fehler und Strafen zu sehen waren.

Schlussendlich setzten sich die Leutkircher mit ihrem schnellen Spiel und ihrer sehr stabilen Abwehr gegen die MTG Wangen III durch und behielten mit dem 33:27-Erfolg die zwei Punkte zu Hause. Daneben sind die Leutkircher laut Mitteilung froh, in Götz und Hemer ein neues Trainerteam für die kommende Saison gefunden zu haben. Weiter geht es für die TSG am Samstag (14.30 Uhr) beim TSV Blaustein II.