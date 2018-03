Leutkirch feiert souveränen Sieg

Mit 36:16 haben die Bezirksklasse-Handballer der TSG Leutkirch ihr Heimspiel am Samstag gegen die SG Ulm & Wiblingen für sich entschieden. Die Gäste mussten ersatzgeschwächt im Allgäu antreten und waren so klar unterlegen. Auch die zweite Leutkircher Mannschaft erzielte in der Kreisliga einen klaren Erfolg gegen Dornbirn.

Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit der Leutkircher verlangte TSG-Trainer Manfred Folter von seinen Spielern gegen die SG Ulm & Wiblingen II von der ersten Minute an volle Konzentration. Und so ging Leutkirch die Begegnung auch an: Bereits nach einer guten Viertelstunde betrug der Vorsprung 10:2, ehe die Gäste ihren dritten Treffer der Partie schafften und Andreas Brodbeck, der den erkrankten Andreas Lutz im Leutkircher Tor vertrat, nach fast zehn Minuten ohne Gegentor wieder hinter sich greifen musste. In einer sehr fair geführten Partie setzen sich die Allgäuer bis zur Pause sogar auf 16:5 ab.

Alle TSG-Spieler treffen

Am Spielgeschehen änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts, zu überlegen waren die Leutkircher. Obwohl bei den Gästen noch zwei Spieler zur Unterstützung aufgelaufen waren, holten sie den hohen Rückstand nicht mehr auf. Aufseiten der Leutkircher wurde aufgrund der klaren Führung nun munter durchgewechselt, Trainer Manfred Folter gewährte allen Akteuren eine entsprechende Spielzeit, sodass sich letztlich auch jeder Feldspieler in die Liste der Torschützen eintragen konnte. Der letzte Treffer einer einseitigen Begegnung gehörte per Siebenmeter nochmal den Gästen aus Ulm, 36:16 hieß es am Ende klar und deutlich und auch in dieser Höhe verdient für Leutkirch. Die TSG hat weiterhin noch keine Niederlage in der laufenden Saison vor eigenem Publikum zu verzeichnen, das soll laut Trainer und Spielern auch bis zum Ende der Saison so bleiben.

Für Leutkirch spielten: Andreas Brodbeck, Nils Fleischmann; Michael Gantner (4), Valentin Menge (2), Steffen Volz (2), Martin Hirscher (3), Manuel Bauhofer (5), Pius Göser (4), Juri Sperle (3), Nico Lau (2), Johannes Bauhofer (8/4), Hannes Vohrer (1) und Ivan Kristo (2).

Am Sonntag tritt die erste Mannschaft der TSG wieder auswärts an. Um 17 Uhr ist Leutkirch zu Gast beim TSV Lindau. Die Mannen vom Bodensee stecken mitten im Abstiegskampf, setzten aber zuletzt in der Bezirksklasse einige Ausrufezeichen. Auf die Leutkircher wartet also kein gemütlicher Sonntagsausflug.

Auch die Leutkircher Reserve verbuchte erneut zwei Punkte auf der Habenseite. Mit 31:19 gewann die TSG Leutkirch II in der Kreisliga B gegen TS Dornbirn II. Allerdings mussten die Vorarlberger eine Halbzeit in Unterzahl agieren, da ihr Torhüter im ersten Durchgang eine zumindest diskussionswürdige Rote Karte gesehen hatte. Dornbirn war nur mit sieben Spielern nach Leutkirch gereist. Die TSG hat den dritten Saisonsieg geschafft und schließt damit nach Punkten wieder zum Nachbarn TV Isny auf (6:18). Leutkirch II ist allerdings nach wie vor Tabellenletzter der Kreisliga B.