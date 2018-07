Böllerschüsse von der Grundschule Obererer Graben um 15.40 Uhr. Davor ertönte das Heimatglöckchen vom Bockturm, Leutkirch schwelgt seit Samstag in Feierlaune. Mit kurzen Ansprachen hatten zuvor der Kinderfestausschussvorsitzende Bernhard Göser und Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle dieses 210. Kinderfest in der Stadt beim traditionellen Auftakt auf dem Marktplatz eröffnet. Weil zumindest am Samstag das Wetter auch mitspielte, herrschte auch bei der anschließenden Hockete beste Stimmung. Höhepunkt wird am Dienstag, 17. Juli, der große Kinderfestumzug sein.

„Wir leben in bewegten Zeiten“, sagte Hans-Jörg Henle. Er nannte als einen Mann, der Europa spalten wolle, ganz direkt den US-Präsidenten Donald Trump, aber in Leutkirch gelinge das nicht. „So muss Europa sein“, sagte Henle, der in den kommenden Tagen auch Gastgeber großer Delegationen aus den französischen und italienischen Partnerstädten ist.

Doch es war ein Festauftakt mit viel Traditionellem, mit einem bunten Abbild der Initiativen in der Stadt, mit viel Folklore, insofern rückte der politische Aspekt nicht zu sehr in den Vordergrund an diesem heiteren Nachmittag. Göser beschrieb es so: „Die Stadt ist seit Tagen geschmückt, die Sonne scheint, wir haben gut gelaunte Gäste, es ist Kinderfestzeit.“ Besonders bedankte er sich bei den Ehrenamtlichen, die mit neuen Kostümen und neuen Festwagen dazu beigetragen hätten, den anstehenden Umzug weiter aufzuwerten.

Henle wiederum hatte ein besonders dickes Lob parat für Gertrud Hiemer-Haslach, die in diesem Jahr mit den Schülerinnen und Schülern der Otl-Aicher-Realschule das mit viel lokalen Bezügen gespickte Kinderfesttheater „Schlaflos in Schlummerstadt“ auf die Bühne gebracht hat. Die Auszüge, die während der Eröffnung präsentiert wurden, kamen bestens an. Sophie Waizenengger und David Shabani trugen das Kinderfestgedicht vor.