Leutkirch führt Online-Buchung ein

Online geht’s in die Zukunft. Feriengäste sollen ab Ende des Jahres auch über die Website der Touristinfo Leutkirch Unterkünfte direkt buchen können.

Die Stadt Leutkirch hat dafür den Anbieter Feratel gewonnen. Dessen Vertreterin Gesine Schneider stellte um die 60 interessierten Anbietern von Unterkünften in Leutkirch und den Ortschaften nun im Bocksaal das neue System vor. Dieses läuft bereits in den Nachbarstädten. Stellvertretend für diese berichtete Michael Felder, stellvertretender Leiter des Gästeamts Wangen, von den ersten Erfahrungen dort.

Derzeit werden auf der Website der Touristinfo zwar 54 Unterkünfte präsentiert. Wer aber buchen möchte oder erfahren will, ob zum gewünschten Termin überhaupt frei ist, muss noch eine E-Mail an den jeweiligen Gastgeber schreiben oder ihn anrufen. „Veraltet und nicht mehr zeitgemäß“ sei das, sagte Touristinfo-Chefin Julia Panzram beim Infoabend. Und habe auch zur Abwanderung von potenziellen Leutkircher Touristen in Nachbarorte geführt, ergänzte ihre Mitarbeiterin Kerstin Röck.

Gästen die Möglichkeit zu geben, online zu buchen, sei „ein ganz wichtiges Thema in einer wichtigen Zeit“, so Panzram mit Blick auf den Center Parcs. Leutkirch müsse und wolle seinen Tourismus weiterentwickeln. „Und dabei wollen und müssen wir sie als Leistungsträger und Aushängeschilder unserer Stadt natürlich mitnehmen.“

Gesine Schneider stellte ausführlich das Buchungsportal Feratel vor, das voraussichtlich ab Dezember über die Touristinfo-Website laufen wird. Interessierten bietet es die Möglichkeit einer detaillierten Suche auch auf mobilen Endgeräten. Dank zahlreicher Infos und Fotos, ja sogar Videos und 360-Grad-Aufnahmen, können sie sich ein umfassendes Bild von der Unterkunft machen. Ein Kalender gibt Auskunft über die Verfügbarkeit, natürlich sind auch die Preise einsehbar. Mit wenigen Klicks kann der Gast letztlich seinen Urlaub buchen.

Damit das tatsächlich so einfach geht, sind freilich die Gastgeber „massiv gefordert“ (Schneider), diese Informationen auch in das System einzupflegen und auf dem neuesten Stand zu halten. Die Mitarbeiterinnen der Touristinfo stehen dabei bei Bedarf natürlich hilfreich zur Seite.

Gastgeber können sich dabei aber auch gegen die Möglichkeit der Onlinebuchung entscheiden. Sie können sich auch E-Mail-Anfragen der Interessierten schicken lassen, auf die sie dann möglichst schnell antworten. Diese Variante sei aber nicht die zukunftsträchtige, so Schneider und Panzram.

Weil viele Gastgeber bereits jetzt ihre Unterkunft auf Onlineportalen wie booking.com, airbnb.de oder fewo-direkt.de anbieten, ist das neue Portal auf der Leutkircher Seite in der Lage, die Buchungskalender der verschiedenen Portale zu synchronisieren. Bucht also ein Gast beispielsweise auf booking.com, wird dieser Zeitraum auch auf der Leutkirch Seite als belegt markiert. Damit werden Doppelbelegungen vermieden. Im Gegensatz zu diesen Online-Ferienportalen wird beim Leutkircher Feratel-Portal übrigens keine Provision für den Gastgeber fällig.

„Ein spannender Prozess“ sei die Einführung des neuen Buchungssystems in Wangen gewesen und sei es noch, erzählte Michael Felder. In Wangen war der Startschuss im Januar dieses Jahres gefallen. Die Möglichkeit, mit wenigen Klicks zu jeder Zeit seinen Urlaub buchen zu können und eine gute Darstellung der zielgerichtet gesuchten Unterkünfte zu haben, nannte er als die großen Vorteile für den Gast. Die Anbindung an große Urlaubsportale, mehr konkrete Anfragen zu bekommen und Ansprechpartner bei der Touristinfo vor Ort zu haben, sind laut Felder die Pluspunkte für die Gastgeber. Etwa 630 Buchungen seien seit Januar über das Wangener Portal mittlerweile eingegangen, berichtete er, „es hat noch keine Beschwerden gegeben“.

In Leutkirch wird es nun im Oktober Schulungen für die interessierten Gastgeber geben, im Dezember soll das Portal dann online verfügbar sein. Nach wie vor wird es übrigens noch das gedruckte Gastgeberverzeichnis geben.