Leutkirch fährt im Bundesfinale auf Platz 6

Das Ski-Team des Hans Multscher Gymnasiums (HMG) ist am vergangenen Montag und Dienstag beim Bundesfinale bei Jugend trainiert für Olympia angetreten. Wie das HMG mitteilt, wurde der Wettkampf aufgrund der aktuellen Wetterlage in Schonach vom Schwarzwald nach Bad Wiessee am Tegernsee verlegt. Hier trafen die Mädchen von der Skiläuferzunft auf die besten Teams von Deutschland.

Leni Haser, Maxima Jaax, Antonia Haser und Linda Bodenmüller wurden dieses Mal von Nele Hofmann verstärkt, da beim Bundesfinale fünf Läufer pro Mannschaft antreten müssen. Rainer Stoffel und Manuel Birk betreuten das Team, das am ersten Wettkampftag im Parallel-Slalom antrat. Hier erwischten sie einen tollen Start und konnten mit einem 4:1 Sieg gegen St. Blasien zwischenzeitlich die Führung in ihrer Gruppe übernehmen.

Sieg im kleinen Finale

Den nächsten beiden Gegnern, Lenggries und dem Regionalteam aus NRW, musste sich unser Team aber leider geschlagen geben. Daher reichte es nach den Vorläufen nur für das kleine Finale um Platz 5. Bei starkem Regen und einem langen Wettkampf bis 21 Uhr konnte das HMG-Team die Motivation allerdings hochhalten. So erkämpfte sich das Team nach zwei klaren Siegen gegen Wangen und das Regionalteam Thüringen diesen 5. Platz und konnte das kleine Finale für sich entscheiden.

Am zweiten Wettkampftag galt es laut Mitteilung einen Vielseitigkeitslauf zu absolvieren. Bei bestem Wetter wurden drei Durchgänge gefahren, wobei die besten sieben Läufe eines Teams gewertet wurden. Das Regionalteam aus Thüringen fuhr hier insgesamt knappe 1,47 Sekunden schneller, weshalb unser Team in der Gesamtwertung einen Platz abgeben musste, heißt es abschließend.