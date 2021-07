Leutkirch erzielt neues Rekordergebnis Stadtradeln

Das Ergebnis der Stadt Leutkirch bei der Aktion „Stadtradeln“ im Jahr 2021 steht nun fest. In den drei Wochen sind laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung 625 Teilnehmer in 37 Teams 200 271 Kilometer geradelt.

Damit sei in Leutkirch das letztjährige Ergebnis um etwa 50 Prozent übertroffen worden. In der Landkreis-Wertung erreiche die Stadt den vierten Platz unter 23 teilnehmenden Städten und Gemeinden. Mit 8,89 Kilometern pro Einwohner habe Leutkirch unter den Große Kreisstädten im Landkreis mit Abstand das beste Ergebnis erzielt.

Das Team mit den meisten Kilometer sei wieder die TSG Leutkirch-Radsport mit 27 374 Kilometern. Das reichte in der Landkreis-Wertung zum vierten Platz. Auf den zweiten Platz kamen die Schülerinnen und Schüler vom Hans-Multscher-Gymnasium mit 25 128 Kilometern. Auf Anhieb auf den dritten Platz seien die „Newcomer“ vom TSV Hofs Radtreff mit 24 025 Kilometern gekommen. Dahinter folgen die Teams des SV Herlazhofen (22 112 Kilometern) und der Sportfreunde Urlau (10 458 Kilometern). Auf dem sechsten Platz folgt die erste Firmenmannschaft, die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (8689 Kilometern). Das größte Team stellte das Hans-Multscher-Gymnasium mit 166 Radlerinnen und Radlern. Das zweitgrößte Team schickte der SV Herlazhofen ins Rennen.

Im gesamten Landkreis Ravensburg haben 8823 Radlerinnen und Radler in 530 Teams am Stadtradeln 2020 teilgenommen. 2 346 836 Kilometer seien mit dem Rad zurückgelegt. Damit belege der Landkreis Ravensburg den vierten Platz in der Bundeswertung. Allerdings seien verschiedene Landkreise und Städte noch am Radeln.

Wären die in Leutkirch geradelten Kilometer mit dem Auto zurückgelegt worden, hätten 29 Tonnen Kohlendioxid unser Klima zusätzlich belastet. Mit der kleinen Einschränkung, dass die Radsportlerinnen und Radsportler bestimmt nicht die gesamten geradelten Kilometer alternativ mit dem Auto gefahren wären. Bei genauer Betrachtung der gemeldeten Fahrtstrecken sei aber gut zu erkennen, dass sehr viele Strecken im Bereich kleiner zehn Kilometer geradelt wurden. Das dürften zum Großteil „Alltagskilometer“ gewesen sein.

In der vergangenen Woche wurden die Team-Kapitäninnen und Team-Kapitäne zu einer kleinen Siegerehrung ins Rathaus eingeladen, da diese durch ihr Engagement zum tollen Ergebnis beim Stadtradeln besonders beigetragen haben. Zudem ehrte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle die Radlerinnen und Radler mit den meisten Kilometer. Bei den Herren kamen Hubert Roth vom Team „TSV Hofs Radtreff“ (2723 Kilometer), Günther Weiss vom Team „TSG Leutkirch Radsport“ und Franz Graf vom Team „TSV Hofs Radtreff“ auf die ersten Plätze. Bei den Damen erreichten Monika Schmid vom Team „TSV Hofs Radtreff“ (1828 Kilometer), Sofia Kirchschlager vom Team „Fünfgliedrige Fruchtfolge“ und Andrea Maurus vom Team „SV Herlazhofen“ die ersten Ränge.

Die Stadt bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das gute Ergebnis, das erreicht wurde. Es sei schön gewesen, zu beobachten und zu hören, wie in den Teams eine gute Stimmung aufgekommen ist und mit welcher Freude in den drei Wochen geradelt wurde.