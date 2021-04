Leutkirch erweitert Impfangebot für Härtefälle

Die Stadt erweitert das Impfangebot für Leutkircher „Härtefälle über 80 Jahren“. Wie die Verwaltung mitteilt, sind Impftermine am Donnerstag, 15. April, sowie Donnerstag, 22. April, in der Seelhaushalle geplant. Das Angebot richte sich ausschließlich an Senioren der Stadt Leutkirch.

Geimpft wird nur mit vorheriger Terminanmeldung und Terminbestätigung. Die bereits vereinbarten Termine, sowohl der erste als auch der zweite Impftermin, für „Härtefälle über 85 Jahre“ in der ehemaligen Landwirtschaftsschule bleiben bestehen. Das Angebot ist laut Mitteilung ausdrücklich kein Ersatz für die Impfangebote in den Impfzentren und wird nur für Menschen mit Einschränkungen in der Mobilität angeboten, die nicht nach Ravensburg oder zu einem anderen Impfzentrum kommen können.

Anmeldungen sind ab Mittwoch, 7. April, ab 8.30 Uhr unter Telefon 07561/87333 oder per E-Mail an impfen@leutkirch.de möglich. Im Rahmen der Anmeldung werden unter anderem Kontaktdaten, das Alter, der Pflegegrad - sofern vorhanden - und der Grund, warum ein Impfzentrum nicht erreicht werden kann, abgefragt. Wer sich angemeldet hat, wird dann über den weiteren Ablauf direkt von der Stadtverwaltung informiert.