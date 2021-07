Leutkirch erhält „Bundeswaldprämie“ für die Klimaanpassung im Leutkircher Stadtwald

Der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel hat für den Leutkircher Stadtwald eine Förderung von knapp 87 000 Euro an Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle übergeben. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit.

Die deutschen Wälder seien im Dauerstress – auch in Baden-Württemberg. Die vergangenen drei Trockenjahre und der Borkenkäfer hätten fast allen Baumarten schwer zugesetzt. Das traurige Resultat: Schadflächen, wo einst stolze Bäume standen. Diese zu räumen und zu standortangepassten und klimaresilienten Mischwäldern umzubauen, sei ein großer Kostenfaktor – für die privaten Waldeigentümer, aber auch für zahlreiche Kommunen, die Waldflächen besitzen.

Deshalb habe Bundeswaldministerin Julia Klöckner die sogenannte Bundeswaldprämie entwickelt. Wenn die Waldflächen eine Nachhaltigkeits-Zertifizierung haben, wird für jeden Hektar eine Prämie gezahlt. Weitere Voraussetzung ist, dass diese Zertifizierung mindestens zehn Jahre gehalten wird. Vergangene Woche hat der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Hans-Joachim Fuchtel, in einer digitalen Veranstaltung an Leutkirch für insgesamt 868,72 Hektar Stadtwald einen Bewilligungsbescheid in Höhe von 86 872 Euro übergeben. Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle habe sich bei Staatssekretär Fuchtel bedankt und zugesichert, dass jeder Cent zum Pflanzen von „klimaangepassten“ Baumarten verwendet wird.

Die Bundeswaldprämie ist im November 2020 gestartet, es stünden insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung. Für die Auszahlung gelten zwei Bedingungen: Die Prämie ist an die Voraussetzung einer forstlichen Zertifizierung geknüpft, die über den gesetzlichen Standard hinausgeht. Zum Beispiel braucht es in den Bewirtschaftungsplänen eine Strategie zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel. Außerdem muss die nachzuweisende Zertifizierung zehn Jahre gehalten werden.

Bis heute sei die Prämie von mehr als 120 400 Waldbewirtschaftenden für insgesamt 425 Millionen Euro beantragt worden. Mehr als 283 Millionen Euro seien bereits ausgezahlt worden. Bis jetzt hätten mehr als 5200 Kommunen einen Antrag gestellt. Auch die beabsichtigte Lenkungswirkung in Richtung mehr Nachhaltigkeit der Prämie sei bereits eingetreten: Die zertifizierte Waldfläche in Deutschland sei um mehr als 901 000 Hektar angestiegen.