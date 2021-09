Leutkirch erhält am Auszeichnung als „Fairtrade-Town“

Produkte aus der Region treffen auf afrikanische Kultur. Durch das Engagement der örtlichen Wirtschaft, der Kirchen, der Schulen, der Vereine, der Bürgerinnen und Bürger, sowie der Stadtverwaltung für den fairen Handel wird die Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu mit dem Titel „Fairtrade-Town“ ausgezeichnet. Aus diesem Anlass findet ein Aktionstag auf dem Bauernmarkt am Samstag, 2. Oktober, von 9 bis 12 Uhr statt, teilt die Stadt mit. Um 9.30 Uhr wird Bürgermeisterin Christina Schnitzler die Aktion offiziell eröffnen und den Fairtrade-Botschafter Manfred Holz begrüßen, der der Stadt die Urkunde feierlich überreichen wird.

Bereits im vergangenen Jahr gab es in Leutkirch Bemühungen, den Titel anzustreben, nicht zuletzt, weil die Stadt Leutkirch seit 2016 Modellkommune für das Ernährungsprojekt „Kernig“ ist. Am 1. März 2021 hatte der Gemeinderat den notwendigen Ratsbeschluss verabschiedet. Die internationale Kampagne des Vereins Transfair hat ihren Ursprung in Großbritannien und wurde 2001 das erste Mal verliehen. Mittlerweile gibt es in Deutschland rund 700 „Fairtrade-Towns“. Neben Städten können sich auch Schulen, Universitäten und Landkreise um den Titel bewerben.

Eine Fairtrade-Town muss insgesamt fünf Kriterien erfüllen. Neben einem Ratsbeschluss benötigt es eine lokale Steuerungsgruppe mit Vertretern der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik, eine bestimmte Anzahl an Einzelhandelsgeschäften und Gastronomen, welche Fairtrade-Produkte anbieten sowie Schulen, Vereine und Kirchen, die faire Produkte verwenden und Bildungsaktionen durchführen. Zudem gehört das Berichten in den örtlichen Medien dazu.

Die Auszeichnung und Urkundenübergabe wird am 2. Oktober auf dem Bauernmarkt stattfinden. Dort findet organisiert durch das „Kernig“-Projekt und den Umweltkreis Leutkirch der Aktionstag „Allgäu trifft Afrika“ statt. Produkte aus der Region treffen auf afrikanische Kultur. Unter anderem werden Kunsthandwerke zugunsten der Projekte des Vereins Tukolere Wamu, Produkte vom Weltladen, handgemachte Körbe aus Uganda und hochwertiges Geschirr von Keramik Lyn Löschel aus der Allgäuer Genussmanufaktur angeboten. Wer regionale Landwirte, Lebensmittelhandwerksbetriebe und Bürgerinitiativen aus der Region kennenlernen will, kann eine virtuelle Reise mit der VR-Brille „Eat Me Up!“ unternehmen. Allgäuer Alphornbläser sorgen für die musikalische Unterhaltung.