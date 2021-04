Leutkirch bietet Erlebnisse rund um Natur und Nachhaltigkeit

Führungen, Vorträge und Besuche von landwirtschaftlichen Betrieben bietet die Stadt Leutkirch in der Veranstaltungsreihe „Nachhaltigkeit hautnah“. Insgesamt gibt es 19 Veranstaltungen von Mai bis November, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der erste Vortrag „Einführung in die Permakultur“ findet am 6. Mai um 19 Uhr als Online-Veranstaltung statt. Die Referentin Lucia Hiemer erläutert am Beispielen im Hausgarten, wie sich ein selbsterhaltendes Ökosystem aufbauen lässt. Die Anmeldung ist unter nachhaltigkeithautnah@leutkirch.de möglich.

Ein Prospekt mit allen Veranstaltungen kann auf der Internetseite der Stadt Leutkirch www.leutkirch.de/prospekte heruntergeladen oder bestellt werden und liegt bei der Touristinfo Leutkirch zur Mitnahme aus. Die Stadt bittet zu beachten, dass aufgrund geltender Corona-Verordnungen Veranstaltungen abgesagt oder begrenzt werden müssen. Informationen dazu gibt es unter oben genannten Quellen.