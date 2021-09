Leutkirch beteiligt sich an der fairen Woche

Die diesjährige faire Woche findet vom 10. bis 24. September statt. Im Lamm 3 Tee-Café werden täglich von 10 bis 13 Uhr Frühstücksvariationen mit Zutaten aus dem Leutkircher Weltladen und von regionalen Erzeugern sowie eine faire Suppe angeboten.

Was in unserer Region auf den Tisch kommt und gegessen wird, hat soziale und ökologische Auswirkungen. Kinder und Familien können am Samstag, 11. September, um 10.30 Uhr spielerisch beim 90-minütigen Stadtspaziergang „Komm mit: Leutkirch isst grün“ entdecken, welche Alternativen es für einen nachhaltigen Speiseplan gibt. Eine Anmeldung ist erforderlich und unter nachhaltigkeithautnah@leutkirch.de bis Freitag möglich. Treffpunkt ist am Gänseliesel Brunnen. Die Führung wird in Kooperation mit dem Umweltkreis Leutkirch und im Rahmen der fairen Woche kostenlos angeboten. Das Konzept entstand aus dem Ernährungsprojekt KERNiG der Stadt Leutkirch.

Wer am Samstag keine Zeit hat, kann auf eigene Faust Orte des nachhaltigen Konsums in Leutkirch mit der App entdecken. Spielinteressierte benötigen dafür ein Smartphone oder Tablet und die kostenlose App „Actionbound“. Alle Stationen befinden sich fußläufig in der Altstadt. Die Tour geht zwischen 60 bis 90 Minuten und kann alleine oder in der Gruppe gespielt werden. Das Quiz in Leutkirch sowie für neun weitere Städte und Gemeinde in der Region Bodensee-Oberschwaben finden sich unter www.bodensee-oberschwaben-fair.de/leutkirch.

In der Dreifaltigkeitskirche geben vom 15.09. bis 03.10. Portraits von Bäuerinnen und Bauern aus Deutschland und Afrika Einblicke in die Arbeitsbedingungen und den jeweiligen Arbeitsalltag. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Donnerstag, 16. September, um 19 Uhr mit einem Rahmenprogramm statt.

Wer Lust zum Mitmachen bekommen hat, kann ehrenamtlich die Steuerungsgruppe Fairtrade-Town Leutkirch unterstützen. Informationen dazu gibt Laura Holzhofer unter der Telefonnummer 07561 / 87 314 oder per E-Mail an die Adresse laura.holzhofer@leutkirch.de