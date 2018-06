Leutkirch bekommt ein Online-Buchungssystem

Die Touristinfo Leutkirch möchte die Gastgeber in ein Buchungssystem einbinden: Um der steigenden Nachfrage nach Ferienunterkünften gerecht zu werden und Urlaubsgästen den bestmöglichen Service zu bieten, will die Touristinfo das Buchungssystem „feratel“ bis zum Jahreswechsel einführen. Dies teilt die Stadt mit.

„Mit der Einführung des Buchungssystems feratel erreicht auch Leutkirch den Servicestandard, den die benachbarten Städte und Gemeinden schon seit einiger Zeit haben“, sagt Julia Panzram von der Touristinfo Leutkirch laut Mitteilung, „Damit ist die Ferienregion im württembergischen Allgäu mit einem einheitlich hohen Servicestandard am Start, wenn es um die Online-Buchung von Unterkünften geht. Das ist ein großer Fortschritt.“

Die Online-Buchbarkeit ermöglicht Reisenden laut Mitteilung der Stadt die Buchung einer freien Unterkunft mit nur wenigen Klicks. So muss der Gast nicht mehr alle Unterkünfte mühevoll auf ihre Verfügbarkeit prüfen, sondern kann sich im gewünschten Zeitraum bequem alle freien Übernachtungsangebote anzeigen lassen. Auch direkte Anfragen in der Touristinfo können mit Hilfe des Buchungssystems schneller beantwortet werden. Damit kann die Stadt Leutkirch den Service für Feriengäste noch einmal erheblich verbessern.

Das Team der Touristinfo hat in den letzten Wochen alle Hotelbetriebe und Privatvermieter eingeladen, sich an dem Buchungssystem zu beteiligen. In vielen Gesprächen konnten die Mitarbeiterinnen den Leutkircher Gastgebern die Vorteile des neuen Systems aufzeigen: nicht nur den Gästen wird die Buchung, sondern auch den Gastgebern die Arbeit erheblich erleichtert. Gastgeber erhalten online alle Buchungen und Anfragen in einer übersichtlichen Darstellung mit allen wichtigen Daten des Gastes. Durch die Anzeige der Belegungen ersparen sich Gastgeber schriftliche oder telefonische Absagen; Buchungslücken können auf diese Weise ebenfalls reduziert werden.

Die Touristinfo übernimmt die Eintragung der Unterkünfte laut Mitteilung für alle Beherbergungsbetriebe in der Stadt und den Ortschaften.