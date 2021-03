Leukircher Frauen verkaufen Osterkerzen

Die alljährliche Leutkircher Osterkerzen-Aktion beginnt am Samstag, 6. März, in der St.-Martins-Kirche. Rund 35 Frauen aus Leutkirch und Teilgemeinden sowie einige aus Bad Wurzach haben alleine oder zu zweit zu Hause insgesamt etwa 1000 Kerzen mit österlichen Motiven gestaltet, heißt es in der Pressemitteilung. Es gibt drei verschiedene Größen, die dort bis Ostern erworben werden können. Des Weiteren spendete dieses Jahr eine Frau aus Friesenhofen selbstgegossene durchgefärbte Kerzen. Bestellungen ab 20 Euro sind unter Telefon 07561/2523 (Frau Rottmann) möglich.

Zudem wird es am Montag, 8. März, auf dem Leutkircher Wochenmarkt einen Verkaufsstand geben, an dem Osterkerzen in verschiedenen Größen von 3 bis 17 Euro sowie vielerlei selbstgebastelte Osterdekorationen angeboten werden. Der Erlös aus Kerzen- und Dekoverkauf geht wie seit mehr als 20 Jahren an Projekte für Kinder und Jugendliche in Tansania und Sansibar, wo die Not seit der Corona-Pandemie noch größer geworden sei. Familien und Waisenkinder werden jetzt auch bei der Pandemie mit Lebensmitteln und Medikamenten unterstützt. „Vor allem aber Schul- und Berufsausbildungen werden mit den Spenden aus dem Allgäu ermöglicht“, sagt Spiritanerbruder Peter Hötter in Tansania, der das Geld direkt ohne Verwaltungskosten bekommt, ebenso wie Bischof Shao auf Sansibar.