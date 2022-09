Letzter Jugendtreff in der Saison 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 9. September, traf sich die Seglerjugend zum letzten Mal in diesem Jahr zum regelmäßigen Segeltreff. Der Segeltreff fand achtmal über den Sommer verteilt statt. Am Freitag waren 21 junge Seglerinnen und Segler am Start, um ein wenig Regattatraining abzuhalten.

Mit dem Schlauchboot fuhren die Jugendleiter mit auf den Weiher und gaben Anweisungen und Tipps, wie die jungen Bootskapitäne am schnellsten nach erfolgtem Startzeichen über die Startlinie fahren können. Nach rund eineinhalb Stunden wurde es schon langsam dunkel und alle machten sich mit ihren Booten wieder auf, um diese dann noch bei Tageslicht abtakeln zu können. Mit vereinten Kräften wurden die Boote aus dem Wasser gezogen, abgebaut und mit einer Persenning wieder abgedeckt.

Anschließend grillten die Jugendlichen zusammen mit den Jugendleitern ihre mitgebrachten Grillwürste, Grillkäse und Schnitzel. In wenigen Wochen wird der Weiher abgelassen und dann wächst die Vorfreude, auch im nächsten Jahr wieder möglichst oft am Weiher segeln gehen zu können.