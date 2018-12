Letzter Heimspieltag des Jahres

Letzter Heimspieltag für die Handballer der TSG Leutkirch im alten Jahr ist am heutigen Samstag. Ab 10.40 Uhr fliegt der Ball in der Sporthalle am Seelhausweg. Um 17 Uhr startet die erste Herrenmannschaft bereits in die Rückrunde der Bezirksliga Bodensee-Donau. Zu Gast ist der SC Lehr.

Im Anschluss an diesen Heimspieltag findet die Jahresendfeier der Abteilung statt. Nichts lieber also, als diese mit einem Erfolg begehen zu können. Nach der doch recht deutlichen Niederlage in Laupheim haben die Jungs um Trainer Manfred Folter etwas gut zu machen. „Der Auftritt zuletzt war gar nix, wir wissen alle, dass wir das besser können“, sagt der Leutkircher Trainer. Und gerade am heutigen Abend wären zwei Zähler Gold wert. Lehr befindet sich in Schlagdistanz in der Tabelle, die Gäste um Trainer Jens Kondler mussten zuletzt ebenfalls eine herbe Niederlage einstecken. Es darf also ein Duell auf Augenhöhe erwartet werden, die TSG könnte sich mit einem Sieg etwas Luft auf die ganz hinteren Ränge der Bezirksliga verschaffen und so einigermaßen beruhigt in die Weihnachtspause gehen.

Trainer Folter hofft, dass der Respekt, den man sicherlich noch im Hinspiel vor der kompakten Mannschaft aus dem Ulmer Norden hatte, immerhin war es nach fast 20 Jahren Abstinenz das erste Bezirksligaspiel für seine Schützlinge, abgelegt ist und man befreit aufspielen kann. Das Zeug für einen erneuten Heimsieg haben die TSGler auf jeden Fall. Personell hofft man auf Leutkircher Seite auch wieder auf einen Einsatz von Rückraumspieler Martin Hirscher, der zuletzt leider verletzungsbedingt aussetzen musste. Die Begegnung wird zu ungewohnter Zeit bereits um 17 Uhr in der Sporthalle beim Gymnasium angepfiffen.

Männliche A-Jugend ist klarer Favorit gegen Lindau

Dort empfängt um 15.10 Uhr die männliche A-Jugend ihre Gäste vom TSV Lindau. Die Allgäuer mussten am letzten Samstag ihren ersten Minuspunkt in der laufenden Runde hinnehmen, stehen aber nach wie vor an der Spitze der Bezirksklasse. Um diese zu verteidigen sollten heute allerdings zwei Punkte her, denn das Team aus Feldkirch ist nur einen Zähler zurück und wartet nur auf einen Ausrutscher der Hausherren. Die Gäste aus Lindau haben allerdings bisher erst einen Sieg auf der Haben-Seite, daher geht die TSG als klarer Favorit ins Spiel.