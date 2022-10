Letzte Tageswanderung führt auf die Schwäbische Alb

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Schwäbische Albverein OG Leutkirch erlebte Anfang Oktober 2022 einen bunten-malerischen Herbsttag am Randecker Maar bei Lenningen. Die Anfahrt über Ulm-Blaubeuren zeigte das herbstliche, ganz andere Landschaftsbild der Alb gegenüber dem Allgäu.

Vom Otto-Hoffmeisterhaus in Lenningen ging es über den Hof Ziegelhütte am Randecker Maar zum Gedenkstein von Valentin Salzmann, dem Gründer des Schwäbischen Albvereins, wo die Wanderer ihm zu Ehren ein Lied sangen. Fantastische Blicke taten sich auf, von Magerwiesen und Wacholderheiden mit Schafherden, bis zu den drei Kaiserbergen Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen. Weiter ging es am Albtrauf entlang bis zum Aussichtspunkt Breitenstein, der mit seinem Grillplatz zu einer längeren Rast einlud. Diese felsige Plattform eröffnete eine Sicht, die von der Burg Teck bis nach Nürtingen reichte.

Hier am Wanderparkplatz wurden die Kurzwanderer vom Bus abgeholt, während die Langwanderer weiter über das idyllisch gelegene Mörikedörfchen Ochsenwang auf Wirtschaftswegen zum Schopflocher Moor weiterwanderten. Nach 9,5 km hatten auch sie das Ziel erreicht und kehrten im Gasthof „Albengel“ ein, bevor man sich vergnügt wieder auf die Heimreise machte. Wanderführer waren an diesem herrlichen Herbsttag Birgit und Frieder Frick.

Neue Mitglieder sind immer willkommen, denn der fortschreitenden Überalterung wollen wir entgegenwirken. Die OG Leutkirch bietet eine perfekte Ergänzung zur Freizeitgestaltung ab/im Rentenalter. Wandern, Radfahren und Kulturveranstaltungen sind die Hauptaktivitäten. Die Geselligkeit unter Gleichgesinnten hat einen festen Platz.

Für zwei Planstellen werden dringend Wanderführer gesucht, die maximal einmal im Monat eine der wöchentlichen Donnerstagswanderungen leiten. Dokumentierte Wanderstrecken sind genügend vorhanden. Tagestouren in den Sommermonaten und jahreszeitlich bedingte Feste runden das Vereinsbild ab. Ansprechpartner sind Birgit und Frieder Frick, Telefon 07561/ 8204550.