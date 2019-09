Letzte Orgelmatinée am 7. September

Die fünfte und letzte Orgelmatinée in diesem Jahr findet am Samstag, 7. September, um 11.15 Uhr statt. Der im Jahresprogramm angekündigte Spanier Carlos Paterson kann den Termin leider nicht wahrnehmen. Deshalb sind die Organisatoren vom Förderverein für Kirchenmusik St. Martin nach eigenen Angaben froh, dass sie kurzfristig den italienischen Organisten Donato Cuzzato für die Schlussveranstaltung gewinnen konnten. Nachdem er bereits 2013 und 2016 in Leutkirch war, wird der Italiener aus Treviso zum dritten Mal anreisen. Im Gepäck hat er ein vielseitiges Orgelprogramm, hießt es in der Ankündigung. Zu hören sein werden vor allem italienische Werke der beiden Komponisten Oreste Ravanello und Marco Enrico Bossi. Außerdem noch Präludium und Fuge in e-Moll von Johann Sebastian Bach.

Donato Cuzzato wurde in Treviso geboren und an der „G. Frescobaldi Academy of Music” in Ferrara, Italien, ausgebildet. Er erhielt sein Diplom in Orgel und Komposition mit Auszeichnung. Danach studierte er Komposition bei Bruno Coltro und Orgel-Improvisation bei Günther Kaunzinger an der Hochschule für Orgel in Würzburg. Seine Musik wird häufig von nationalen und privaten Radio- und TV-Stationen ausgestrahlt, so der Pressebericht. Cuzzato ist ein begeisterter Förderer und Interpret von barocker und zeitgenössischer Musik. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den kompletten Orgelwerken von J.S. Bach. Er konzertierte bei den wichtigsten Orgelfestivals auf der ganzen Welt.

Wie immer wird das Konzert per Beamer ins Kirchenschiff übertragen, so dass die Zuhörer auch visuell etwas geboten bekommen und sehen können, was der Organist mit Händen und Füßen an seinem Instrument so alles macht.