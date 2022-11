Lesungen für Kinder in der Frederick-Woche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viel Vorlesespaß und große Lust aufs Bücherlesen machten die beiden Kinder- und Jugendbuchautor*innen, die in der Frederick-Woche zu Gast in der Stadtbibliothek Leutkirch waren. Sven Gerhardt, 1977 in Marburg geboren, arbeitet nach einigen Jahren in der Werbebranche als Autor und Grafiker in der Verlagswelt. Mit den Abenteuern rund um die „Heuhaufen-Halunken“ hat er es auf die Kinderbuch-Bestsellerliste geschafft.

Der erste Band der Reihe stand dann auch im Mittelpunkt der Lesung vor den Viertklässlern der Grundschule Oberer Graben. Erster Tag der Sommerferien und in Dümpelwalde ist absolut nichts los. Klar, dass die Heuhaufen-Halunken um die zehnjährige Meggy und ihre Freunde Schorsch, Knolle, Alfons und Lotte sich etwas Spannendes und Gefährliches ausdenken müssen - etwas, das einem Halunken angemessen ist. Die Idee, den alten Volvo aus der Scheune aufzumöbeln und damit einen Badeausflug an den Plörrsee zu machen, scheint genial. Als auch noch der gleichaltrige Marius auftaucht, der in Berlin angeblich schon so manches krumme Ding gedreht hat und das Auto kurzschließen kann, scheint dem Plan nichts mehr im Weg zu stehen. Sven Gerhardt präsentierte eine überaus lustige Bandengeschichte, die seine Heuhaufen-Halunken auf wagemutige Apfelkuchen-Raubzüge und ausgeklügelte Recherchen schickt und ganz am Ende erkennen lässt, was einen echten Freund ausmacht.

Juma Kliebenstein wurde 1972 im Saarland geboren. Seit 2009 ist sie Autorin und hatte für die Viertklässler der Gemeinschaftsschule Leutkirch ihr neuestes Buch „Die schlimmste Klasse der Welt“ mitgebracht. In der Klasse 5a der Gutenbergschule herrscht Chaos. Sie gilt bei Lehrerinnen und Lehrern als schlimmste Klasse der Welt. Selten läuft etwas nach Plan. Da werden die Mathearbeitshefte abgefackelt oder die Deutscharbeit verhindert. Kein Wunder, dass die freche Schulkatze Bürste die 5a zur Lieblingsklasse erkoren hat, denn dort ist immer etwas los.

Die lustigen Einzelepisoden fügten sich zu einer spannenden Geschichte zusammen. Juma Kliebenstein schreibt sehr unterhaltsam und lässt die Protagonisten immer wieder ihre Streiche aushecken. Dabei halten die Kinder immer zusammen. Am Ende der beiden Lesungen gab es reichlich Applaus, heißbegehrte Autogrammkarten und Lesezeichen und viele neue Leser für Sven Gerhardt und Juma Kliebenstein.