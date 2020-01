Lesung und Musik gegen das Vergessen

Aus Anlass des 75. Jahrestags zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee erinnert die Volkshochschule Leutkirch am Mittwoch, 29. Januar, mit einer Lesung an den Befreiungstag. Regisseur und Schauspieler Michael Stacheder liest um 19.30 Uhr im Bocksaal Leutkirch (Gänsbühl 9) aus den Erinnerungen des KZ-Überlebenden Max Mannheimer. Cellistin Verena Stei umrahmt den Abend musikalisch. Der Eintritt beträgt zehn, ermäßigt sechs Euro.

„Wir wollen mit dieser Veranstaltung einen Beitrag leisten zu einer lebendigen Erinnerungskultur in unserer Stadt“, sagt VHS-Leiter Karl-Anton Maucher in einer Pressemitteilung zum Gedenkabend. Die Initiative „Demokratie leben“ leistet einen Finanzierungsbeitrag zum Gedenkabend. „Spätes Tagebuch“ lauten die veröffentlichten Erinnerungen von Max Mannheimer (1920 bis 2016) überschrieben. Er habe alles durchlitten, was einem Menschen in dem von den Deutschen entfesselten Inferno zustoßen konnte: Demütigung, Vertreibung, Internierung im Ghetto, Tod fast der ganzen Familie in der Gaskammer, Arbeitslager und KZ, Hunger, Krankheit und Misshandlung. Wie durch ein Wunder hat Mannheimer überlebt. Seine Erinnerungen sind laut Ankündigung ein großes menschliches Dokument und erschienen erstmals im Jahr 1983.