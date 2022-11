Lesung und Gespräch über Bienen

Die Elobau-Stiftung lädt am Mittwoch, 23. November, 19.30 Uhr zu einer musikalisch begleiteten Lesung und einem Gespräch über Bienen, Gesellschaft und Zukunft ein. Zu Gast in der Leutkircher Festhalle ist der Buchautor und Deutschlands führender Bienenlobbyist Thomas Radetzki.

Im Gespräch mit dem Vorstand der Elobau-Stiftung Peter Aulmann geht es entlang von ausgewählten Textpassagen des Buches „Inspiration Biene“ um das, was den Bienen über viele Millionen Jahre das Überleben gesichert hat und um das, was wir von deren Prinzipien lernen könnten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Dem Autor Thomas Radetzki gelinge es in dem Buch mit viel Leidenschaft, den Leser hautnah an das Leben der Bienen heranzuführen. Er nimmt die Besucher mit in die Bienenwelt und führt an die neuesten Erkenntnisse der Forschung heran. Als Leser staunt man über die Präzision der Abläufe innerhalb des Bienenvolks.

Der stimmungsvolle Abend wird musikalisch mit Harfe und Gitarre von der Musikerin Daniela Maul begleitet, die auch die Textpassagen rezitiert. Eine kostenfreie Registrierung ist unter www.lena-forum.de möglich.