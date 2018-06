Leserbrief: „Wir werden für unser Recht weiter kämpfen“

Zum Baugebiet Isnyer Straße hat uns folgende Leserzuschrift erreicht:

Hilfe, wir sind bei einer Höhe von zwölfeinhalb Metern, die Aufschüttung nicht mit eingerechnet. Welche Leute denken sich so etwas aus, riesige Blöcke vor kleine Einfamilienhäuser zu stellen. Wir möchten hier keinen von ihnen fragen, ob sie auch so was vor ihrem Haus haben wollen.

Das Städtische Haus, auch bekannt als Beamtenhaus, liegt vorne an der Nordseite, hat also mit unseren Häuserreihen nichts zu tun. Was gibt nun Anlass, so unfair zu handeln? Es sind wirtschaftliche Interessen, die über die Köpfe der Bürger hinweg getroffen werden. Wir Anrainer sind Entscheidungsträgern ausgeliefert, öffentliche Kriterien werden oft überhört. Die Profitgier einer ortsansässigen Bank kennt keine Grenzen. Rücksichtslos wird der Bürger an die Wand geklatscht. Wir aber werden weiter für unser Recht kämpfen, denn es kann nicht sein, dass Geldgier unsere Demokratie belastet. Ein umdenken wäre nicht nur sinnvoll, sondern auch äußerst Wirkungsvoll.

Katharina Sinz, Manfred Mennig-Sinz