Lernfabrik 4.0 soll zu neuem Schuljahr fertig sein

Digitalisierung und Industrie 4.0 – die Arbeitswelt verändert sich in schnellen Schritten. Darauf reagiert das Landeswirtschaftsministerium unter anderem damit, sogenannte Lernfabriken 4.0 an den beruflichen Schulen zu fördern – auch an der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Leutkirch. Bei einem kleinen Festakt im Stuttgarter Neuen Schloss wurde vor wenigen Tagen die Förder-Bewilligung übergeben.

„Durch die Förderzusage für unsere Lernfabrik 4.0 können wir unseren Schülerinnen und Schülern ein modernes und innovatives Lernkonzept an der Berufsschule, der Berufsfachschule und am Technischen Gymnasium bieten“, erklärt Heinz Brünz, Schulleiter der GSS. „So integrieren wir die zukünftigen Anforderungen der Wirtschaft schon heute in den schulischen Alltag.“

Im Mittelpunkt der Lernfabrik wird ab Herbst eine Anlage stehen (Bild rechts), mit der ein realer Produktionsprozess nachgebildet werden kann. Und zwar „vom Anfang bis zum Schluss“, wie Rainer Heilig, der Projektleiter an der GSS erklärt. Auf Basis der Anlage werde einerseits die grundlegende Erarbeitung der Steuerungszusammenhänge, Prozesse, Kommunikation und Wirkmechanismen von entsprechenden in der Industrie 4.0 eingesetzten Anlagen möglich. Andererseits gestatte das Zusammenspiel zwischen der Komplexität der Lernfabrik und der Konzentration auf einzelne inhaltliche Schwerpunkte das Abbilden typischer Situationen aus dem beruflichen Alltag sowie deren spielerische Lösung, heißt es in der Projektbeschreibung. „Durch die Einzelmodule können die Schüler in die Prozesse eingreifen, sehen, was dadurch passiert und die Prozesse so besser verstehen“, erklärt Heilig.

Teil der Anlage sind außerdem 16 Tablets, mit denen diese verbunden werden kann. Die Vernetzung ist einer der Grundgedanken der Industrie 4.0, die so ebenfalls vermittelt werden könne.

Etwa 350 Schüler lernen zukünftig an der Anlage

Die GSS ist mit etwa 1350 Schülern die kleinste Berufliche Schule im Landkreis Ravensburg. Davon lernen zukünftig etwa 350 Schüler aus unterschiedlichen Schularten an der Anlage. „Der Schwerpunkt liegt dabei in der Berufsschule bei den Industriemechanikern und im Technischen Gymnasium beim Profil Mechatronik“, erklärt Heilig. Dazu kommen das Profil Informationstechnik des Technischen Gymnasiums, die Konstruktionsmechaniker der Berufsschule sowie die zweijährige Berufsfachschule Elektrotechnik und die zweijährige Berufsfachschule Metalltechnik. „Wir wollen die Anlage möglichst breit nutzen“, so Heilig.

Er selbst wird von Schulleiter Brünz als „Initiator“ der Lernfabrik 4.0 bezeichnet. Schon vor etwa drei Jahren habe dieser das erste Mal die Idee vorgestellt, wie man die Industrie 4.0 an der GSS in einer inovativen Ausbildung umsetzen könnte. „Er hat uns deutlich gemacht, wie wichtig das für die Schüler und die Schule ist“, so Brünz.

Insgesamt kostet der Aufbau der Anlage rund 350 000 Euro. Zu der Fördersumme des Landes, 143 050 Euro, beteiligt sich der Landkreis Ravensburg als Schulträger mit weiteren 165 950 Euro. Die restlichen 41 000 Euro kommen von regionalen Bildungspartnern aus der Wirtschaft. Von der Elobau Stiftung aus Leutkirch, der Firma 3S-Smart Software Solutions aus Kempten, dem Leutkircher Unternehmen Myonic, Maschinenbau Kolb aus Isny und ATE Antriebstechnik aus Leutkirch.

Regionale Wirtschaft wird an Projekt beteiligt

Die Lernfabrik soll auch der regionalen Wirtschaft dienen, indem sie Einblick gibt in typische digital unterstützte Prozesse, Systeme und Geräte. Entscheider aus kleinen und mittleren Unternhemen erhalten laut Mitteilung des Landratsamtes auf diesem Wege Anregungen für eigene Wege zur Digitalisierung und zur Gestaltung der entsprechenden Unternehmensprozesse. Die Beteiligung der Wirtschaft an den Investitionskosten sei deswegen auch ein wichtiges Kriterium für den Erhalt der Landesförderung gewesen.

Geplant ist laut Brünz, dass die Lernfabrik im Herbst, zum Start des neuen Schuljahres, einsatzbereit ist. Untergebracht sein wird sie in der bisherigen Maler- und Lackiererwerkstatt, die im Rahmen der Neuordnung der regionalen Schulentwicklung in Leutkirch wegfällt.

Laut Heilig ist sowohl die Anlage selbst, zu der auch ein moderner Industrieroboter gehört, als auch das pädagogische Konzept dahinter erweiterbar.