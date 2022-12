Leni Marka erspielt eine tolle Spendensumme

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Leni Marka hat im Café s´Himmelreich in Merazhofen in den letzten vier Jahren Klavier gespielt und Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus gesammelt. Hierbei kam eine Summe in Höhe von 500,50 Euro zusammen, die sie an Martina Wersig vom Förderverein Kinderhospiz St. Nikolaus übergab.

Wersig freute sich sehr über das Engagement und bedankte sich ganz herzlich. Das Kinderhospiz begleitet Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase. Die erkrankten Kinder werden in Absprache mit den Eltern betreut. Eltern und Geschwister können sich Zeit für ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Familie nehmen – Zeit zum Ausruhen, zum Schlafen, für sich selbst und die anderen.

Es gibt derzeit in Deutschland keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize. Die „Süddeutsche Kinderhospiz-Stiftung“ und der Förderverein „Kinderhospiz im Allgäu e.V.“ sind die finanzielle Basis und daher auf Spenden und Zustiftungen angewiesen.