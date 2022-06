Leistungsprüfung beim Schäferhundeverein OG Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vielseitigkeitsprüfung wird nach der internationalen Gebrauchshunde Prüfungsordnung (IGP) gewertet. Bei der Fährtenarbeit muss der Hund drei ausgelegte Gegenstände aus Leder, Holz und Teppich aufspüren und anzeigen. Bei der Unterordnung führt der Hund die Kommandos „Sitz“, „Fuß“, „Platz“, „Steh“, „Hier“, „Bring“, „Hop“ und „Voraus“ gehorsam aus, ruhiges Verhalten gegenüber Menschen und Tieren bei Ablenkung zeigen und Apportierübungen auf der Ebene und über eine Hürde und Schrägwand meistern. Der Schutzdienst ist die Königsdisziplin für alle Sportler. Hier wird eine Aktion gegen einen Scheintäter dargestellt. Der Schutzhund muss diesen finden, stellen, Fluchtversuche und Scheinangriffe abwehren. Dabei darf der Hund seinen Trieben nicht nachgehen, sondern den Schutzdiensthelfer nur an dem Arm packen, den ein dickes Polster schützt. Der Hund im Sport lernt nicht einen Menschen zu beißen, er erbeutet vielmehr den Schutzärmel.

Unser Vorstand Richard Miller erreichte erfolgreich mit seinem Ben in der IGP1 Platz eins. In der Stufe IGP3 erreichte Alexandra Butscher mit ihrem Vito die Note SG und Dieter Mahler mit seinem Greif die Note G. In der Fährtenhundprüfung 2 erreichte Dietmar Gebhart mit seiner Aysha die Note Vorzüglich.

Die erste Hürde im Hundesport, ist die Sachkundeprüfung, diese wird schriftlich abgefragt. Silvia Leibinger-Haller beantwortete 100% der Fragen korrekt.

In der Begleithundeprüfung wird neben der Leinenführigkeit, die Freifolge mit den Übungen Sitz und Platz sowie das Ablegen unter Ablenkung überprüft. Auch der Umgang mit Alltagssituationen, zum Beispiel Begegnung mit einem Jogger, Radfahrer und anderen Hunde wird überprüft. Sven Richter mit seiner Antonia, Siegfried Gruber mit Kira, Tizian Reggel mit Lennox und Eduard Bartl mit Herbie bestanden alle mit Bravur.

An der Ausdauerprüfung nahmen die BH-Hunde sowie Werner Stiehle mit seiner Elsa erfolgreich teil.

Vom Leistungsrichter gab es viel Lob für die OG und der Vorsitzende der Ortsgruppe Leutkirch bedankte sich bei dem Leistungsrichter Thomas Hehl für sein geschultes Auge, bei Johannes für seine souveräne Helfertätigkeit bei der Prüfungsleiterin Monika Irven und bei den Ausbildungwarten Alexandra Butscher und Sven Richter für den hervorragenden Prüfungsverlauf und die gute Vorbereitung der Hunde.