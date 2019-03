Leise musikalische Töne, starke politische Zeichen

„Wenn wir Musiker kein Zeichen setzen, wer dann?“ Inka Kuchler, die eine Hälfte des Frauen-Doppels „Vivid Curls“, macht gleich zu Beginn des samstäglichen Konzerts im eher lückenhaft besetzten Bocksaal eine klare Ansage. Klare Worte ist man von den zwei Sangesschwestern schon seit Jahren gewohnt. Seit der „Friday for Future“-Bewegung der Schüler gegen Klimawandel ganz im Besonderen und gegen alles Böse auf dieser Welt im Allgemeinen geben sie ihrem Engagement noch eine Spur Pfeffer drauf, weshalb der engagierte Pink-Song „Dear Mister Präsident“ als Intro-Programm die Richtung vorgibt.

Inka Kuchler und Irene Schindele singen nicht lang drumherum, sie singen für eine bessere Welt. Sie glauben an „Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz, Gleichheit, Nachhaltigkeit, Respekt und Liebe“. Ob das ein „balsamisch-melancholischer Chorgesang“ ist, wie ihn ein Rezensent charakterisierte, oder ein Predigttext, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall ist es ehrlich. Und engagiert. Und im Sinn der Zeit.

Inka und Ines, die mit einfachsten Mitteln (Gitarren, Mundharmonika) gute, eingängige und achtenswerte Musik machen, kommen glaubwürdig rüber. Dass das aller Aktualität zum Trotz am Samstagabend irgendwie nicht so der ganz große Publikumserfolg ist, ernüchtert das Duo: „Letzte Woch ham mir no gschwärmt, dass mir in Leutkirch immer volles Haus haben“, erklärt Inka Kuchler und blickt unfroh. „Ist heute Abend sonst was in Leutkirch?“ Ist es nicht. Aber so ist es halt. Der Mensch ist gut, die Songs des Duos sind es auch, aber die Welt ist schlecht.

Leise Töne sind besser

Dafür kommen die meisten Lieder ganz prima rüber, vor allem das französische Einsprengsel – wer hat schon was gegen liberté und egalité? Auch Verse über das Glück, barfuß im Gras zu laufen, und Erzähl-Exkursionen ins Autobiographische sowieso. Ob ihre „Friday for Future“-Appelle („Wir glauben, dass es irgendwann nicht mehr cool ist, ein riesengroßes Auto zu fahren oder übers Wochenende nach London zu jetten“) nachhaltig sind, sei dahingestellt. Aber die Melodien passen und das schlechte Gewissen nagt angesichts des biologischen Fußabdrucks sowieso ein bisserl an den meisten Zuhörern. Scharfe Attacken gegen Politiker jenseits der 60, die so gefährlich sind, weil sie Männer sind, passen dann voll in die aktuelle Stimmungslage. Dass nicht ganz ungefährliche Damen vom Schlage Marie Le Pen, Ursula von der Leyen und Alice Weidel unerwähnt bleiben – was soll’s?

Engagement ist gut. Leise Töne sind besser. Das von früheren Konzerten her bekannte sachte und eindringliche Oma-Gedenklied „All Deine Engel“ überzeugt immer wieder, die Prosa-Erzählung von einem Rocker-Rockkonzert im Schweizerischen zu Beginn der Karriere ist zwar ausufernd, nichtsdestotrotz aber gut, und das altbekannte „Jäger der Glückseligkeit“ macht die Fangmeinde – ja, was wohl? Genau, glückselig. Besinnlichkeit mit „I fliag zu dir in dunkelster Nacht“ hat gute Konjunktur. Die weihnachtliche „Schneeflockennacht“ wirkt zwar angesichts der Tatsache, dass der Osterhase bereits vor der Tür steht, etwas unzeitgemäß, kommt aber trotzdem dank der unleugbaren Klasse sehr gut, und das stark alpenländisch grundierte Schlussstück „Hearst es net, wia die Zeit vergeht“ ist einfach jeden Jodler wert. Irene Schindele und Inka Kuchler haben ein starkes Zeichen gesetzt. Für die Politik? Vielleicht. Für die Musik? Auf jeden Fall.