Leipziger Vokalensemble in neuer Besetzung mit zwei Frauenstimmen

Vokalmusik auf höchstem Niveau: Das international renommierte Calmus Ensemble gastiert am Sonntag, 21. November, um 17 Uhr in der Leutkircher Festhalle.

Bereits zum dritten Mal ist das Leipziger Vokalensemble laut Veranstalter in Leutkirch, diesmal allerdings in neuer Besetzung mit zwei Frauenstimmen. Das fünfköpfige Ensemble singt in der Reihe „Leutkircher Klassik“ Chorsätze vom Barock bis zur Gegenwart und stellt auch eigene Arrangements bekannter Chorwerke vor. Veranstalterin der kammermusikalischen Reihe ist die Volkshochschule Leutkirch. Das Konzert endet eine Woche vor dem Advent mit einigen geistlichen Sätzen - einer Hinwendung zur Vorweihnachtszeit.

Präzision, Leichtigkeit und Witz zeichnen das Calmus Ensemble aus und machen das Quintett zu einer der erfolgreichsten Vokalgruppen Deutschlands. Die fünf Leipziger haben eine ganze Reihe internationaler Preise und Wettbewerbe gewonnen - zuletzt den Opus Klassik 2019 „Beste Chorwerkeinspielung“. Mit 50 bis 60 Konzerten im Jahr ist Calmus in ganz Europa und bis zu dreimal jährlich in den USA ein immer wieder gerne gesehener Gast.

Die Repertoirespanne von Calmus reicht von der Tradition der Thomaner und anderer großer deutscher Knabenchöre über die Vokalmusik der Renaissance, des Barock und der Romantik hin zu Pop, Folk und Jazz, wovon zahlreiche Notenveröffentlichungen zeugen.

Eintrittskarten gibt es im Direktverkauf bei der Touristinfo Leutkirch und online über www.reservix.de. Es gelten die aktuellen Bestimmungen der Corona-Landesverordnung.