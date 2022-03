Lehrer der Jugendmusikschule musizieren für Kriegsopfer in der Ukraine

Auf Initiative des aus der Ost-Ukraine stammenden Gitarristen Dmytro Omelchak haben Lehrer der Jungendmusikschule (JMS) in Zusammenarbeit mit der VHS Leutkirch am Freitagabend im Bocksaal ein spontan organisiertes Benefizkonzert für Kriegsopfer in der Ukraine gegeben. Die beachtliche Spendensumme von 1080 Euro ist zusammen gekommen.

„Das ist ein großartiges Ergebnis, wir werden dafür sorgen, dass mit jedem Cent in der Ukraine Gutes getan wird“, sagte JMS-Gitarrenlehrer Dmytro Omelchak. Das Geld wird überwiesen an eine Stiftung, die sich in der Ukraine um krebskranke Kinder kümmert. Diese sind derzeit von der Versorgung mit Medikamenten und Pflegemitteln abgeschnitten und brauchen dringend Hilfe von außen. Nähere Informationen zu dieser Stiftung gibt es unter https://tabletochki.org/en/dopomagati-ce-legko-2/.

Im Bühnenhintergrund hängt an dem Abend die ukrainische Flagge. Sie trägt die gleichen Farben wie die Stadt Leutkirch. Und vor dieser Flagge legen nun Musiker ein Zeugnis ab für die versöhnende und völkerverbindende Kraft der Musik.

Mit Solostücken von Tarrega, Dyens Morel und Turina eröffnet Gitarrist Dmytro Omelchak nach einer kleinen Eröffnungsrede das Konzert. „Ich habe wenig Übung im Redenhalten“, sagt der junge Ukrainer – und lässt die Musik sprechen. Mit souveräner Technik und großer Empfindung stellt er die Vielfalt der Klangfarben seines Instruments und der Stile der Gitarrenliteratur vor. Eine hochvirtuose Einstimmung auf einen besonderen Abend. Die begabte 14-jährige Kavierschülerin Hannah Bühler trägt am Bösendorfer Ludovico Einaudis „Nuvole Bianchi“ (Weiße Wolken) sowie ein eigenes Stück vor, dem sie den Titel „Hannahs Dreams“ gegeben hat. Sie träume davon, dass der Krieg ein Ende habe und die schwarzen Wolken vertrieben würden, sagt die Jugendliche. Norbert Schuh lässt ein Rachmaninoff-Präludium und die Barcarolle Nr. 1 von Gabiel Fauré folgen.

Den stimmungsvollen Abschluss des Konzerts gestalten Alexej Kruschchov und Vladimir Bussowikow. Sie stellen sich zunächst einzeln mit Kompositionen von Bach und Piazzola vor und spielen dann zusammen drei Stücke von Breinbauer, Piazzola und Abreu, arrangiert für die ungewöhnliche Duo-Formation aus Akkordeon und Saxofon. Ein fröhlicher Ausklang in schwerer Zeit mit „Tico-Tico“. Ein gebürtiger Russe und ein gebürtiger Weißrusse musizieren mit ihren ukrainischen und deutschen Kollegen in Leutkirch für die vom Putin-Regime überfallene Ukraine. Ein bewegendes Zeichen. Begeisterter Applaus.