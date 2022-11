Lebenshilfe Württembergisches Allgäu sucht dringend neuen Vorsitzenden

In sechs Jahren könnte die Lebenshilfe Württembergisches Allgäu ihr 60. Jubiläum feiern – wenn sie dann noch besteht. Der Verein sucht händeringend nach einem neuen Vorstand. Umso mehr, seitdem die Vorsitzende erst jüngst verstorben ist.

„Die offene Hilfe ist etwas Wichtiges, was viele Leute in Anspruch nehmen“, sagt Stefanie Lechner, hauptamtliche Mitarbeiterin der Lebenshilfe Württembergisches Allgäu. „Es wäre wirklich schade, wenn wir aufgrund von mangelnden Ehrenamtlichen unsere Tätigkeit einstellen müssten.“

Suche gestaltet sich schwierig

Seit diesem Sommer schon ist der Verein auf der Suche nach einem neuen Vorstand. Damals trat die bisherige Vorsitzende Maria-Anna Leuthner krankheitsbedingt von ihrem Amt zurück. Mitte November ist sie überraschend verstorben. Der stellvertretende Vorsitzende Pierre Barcons hingegen würde sein Amt gerne abgeben, hat nun jedoch zusätzlich die Aufgaben der Vorstandsvorsitzenden übernommen.

Alle anderen Vorstandsmitglieder bleiben laut Stefanie Lechner in ihren Positionen. „Wir sprechen schon seit Längerem auch ganz gezielt Personen an und fragen, ob sie es sich vorstellen können, den Vorstand zu übernehmen“, erzählt die hauptamtliche Mitarbeiterin. Konkrete Zusagen gibt es allerdings bisher noch nicht – die Suche gestaltet sich schwierig.

„Ehrenamt nicht mehr so attraktiv“

„In ganz vielen Vereinen ist das Ehrenamt nicht mehr so attraktiv wie vor 20 oder 30 Jahren“, weiß Stefanie Lechner. „Heute sind die Menschen schon allein durch den Beruf so ausgelastet, dass die meisten sagen: ‚Nein, in meiner Freizeit will ich nicht auch noch ehrenamtlich tätig sein.‘“

Sollte sich der Regionalverein aufgrund mangelnder Ehrenamtlicher auflösen müssen, wäre das bitter für sowohl Menschen mit Behinderung als auch für deren Angehörige.

Abwechslung im Alltag

Die Hauptaufgabe der Lebenshilfe Württembergisches Allgäu ist es, Menschen mit vorrangig geistiger Behinderung Gruppenfreizeitangebote zu bieten. Damit wird eine sogenannte Win-Win-Situation geschaffen: Für die Teilnehmenden bedeuten solche Aktivitäten eine Abwechslung im Alltag, eine bunte Freizeitgestaltung und auch Kontakt zu anderen Leuten mit Behinderung. Denn: „Menschen mit einer geistigen Behinderung tun sich oft schwer, ihre Freizeit aktiv zu gestalten oder Kontakt mit Freunden aufzunehmen“, weiß Stefanie Lechner. Deshalb kommt hier die Lebenshilfe ins Spiel.

Ein betreutes Freizeitangebot für Menschen mit Behinderung bedeutet jedoch auch eine nicht unwichtige Entlastung für deren Familien: „Wenn die Leute mit Ehrenamtlichen von der Lebenshilfe beispielsweise einen Ausflug machen, sind die jeweiligen pflegenden Familienangehörigen währenddessen entlastet und wissen ihre Angehörigen mit Behinderung gut betreut.“

Viele Freizeitaktivitäten

Für Erwachsene bietet die Lebenshilfe Freizeitaktivitäten wie gemeinsame Ausflüge. Das kann ein Zoobesuch oder die Fahrt zu einem Fußballspiel sein, aber auch eine Wanderung oder ein gemeinsames Essen beim Italiener. Diese Unternehmungen finden normalerweise einmal im Monat statt und laufen über die jeweilige Regionalgruppe der Lebenshilfe Württembergisches Allgäu, die es in Isny, Leutkirch, Wangen, Kißlegg und Bad Wurzach gibt.

Freizeitangebote für Kinder ab dem Schulalter und für Jugendliche gibt es ebenso, laufen jedoch nicht über eine Regionalgruppe, sondern über den Verein.

Für ihre Freizeitangebote sucht die Lebenshilfe Württembergisches Allgäu ebenfalls nach weiteren Ehrenamtlichen. Auch beispielsweise für eine Gruppe, die es bereits nicht mehr gibt: „Bis vor ungefähr zwei Jahren hatten wir noch eine Eltern-Kind-Gruppe, die sich regelmäßig getroffen hat“, sagt Stefanie Lechner. Die Eltern konnten sich austauschen, die Kinder mit Behinderung konnten miteinander spielen. Da es allerdings keine Organisatoren mehr für diese Gruppe gegeben habe, sei sie mittlerweile aufgelöst worden. „Toll wäre es, wenn sich hier eine neue Leitung finden würde in Form von Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben.“

Aufgaben und Voraussetzungen

Der oder die Vorsitzende der Lebenshilfe Württembergisches Allgäu tritt für den Regionalverein in der Öffentlichkeit auf und repräsentiert ihn. Er vertritt den Verein, wenn sich der Landes- oder Bundesverband der Lebenshilfe trifft und ist „wortführend bei Vorstands- und Mitgliederversammlungen dabei“, erklärt Stefanie Lechner. Sie als hauptamtliche Mitarbeiterin kümmert sich um Bürokratie wie Förderanträge – das muss ein neuer Vorstand also nicht übernehmen.

Den Arbeitsaufwand schätzt Stefanie Lechner auf vier oder fünf Stunden pro Monat. „Bei Vorstandssitzungen oder Mitgliederversammlungen auch mehr, aber die gibt es jeweils nur zwei bis drei Mal im Jahr.“

Da die vakante Position ab sofort zu besetzen ist, muss ein neuer Vereinsvorsitzender nicht auch noch sofort gewählt werden: „Er würde jetzt einspringen und bei der nächsten Mitgliederversammlung offiziell gewählt werden.“

Kein Angehöriger mit Behinderung nötig

Der oder die Vorsitzende sollte Kenntnisse mit Computern und E-Mails mitbringen. Jedoch:

Man muss keinen Angehörigen mit geistiger Behinderung haben, um Vorsitzender des Lebenshilfevereins zu werden, betont Stefanie Lechner.

„Es ist erwünscht, wenn jemand schon ein bisschen Einblick hat in die Behindertenhilfe und nicht so ganz von außen kommt, aber auch das ist keine Voraussetzung.“

Und: „Man muss nicht im Vorfeld schon Mitglied in der Lebenshilfe sein, um den Vorstand übernehmen zu können.“ Wer Interesse an der Position des Vorsitzenden der Lebenshilfe Württembergisches Allgäu hat – oder an der des stellvertretenden Vorsitzenden –, kann sich an Stefanie Lechner wenden unter Telefon 0178 / 847 59 58 (auch per WhatsApp) oder per E-Mail an lechner@lebenshilfe-wa.de.