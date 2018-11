Lebenshilfe besucht Theateraufführung in Gebrazhofen

78 Menschen mit geistiger Behinderung und 30 Betreuer der Lebenshilfe Württembergisches Allgäu haben die Theateraufführung Laienspielgruppe Gebrazhofen besucht. Die Lebenshilfe möchte mit Aktionen wie dieser Menschen mit Behinderung aus Kißlegg, Wangen, Bad Wurzach und Leutkirch es ermöglichen, Kontakte auch außerhalb ihrer Regionalgruppen zu pflegen, heißt es in ihrer Mitteilung.

„Das Leaba kennt so schee sei, wenn ma: It immer auf andere höra dät. Erscht amol selbr überlega dät. It all’s hau müsst“: Sätze, mit denen sich die aus dem Leben gegriffene Theateraufführung „G’nua isch it g’nua!“ beschreiben lässt, heißt es darin weiter. Die Laienspielgruppe Gebrazhofen hatte die Mitglieder der Lebenshilfe zu ihrer Aufführung eingeladen. Es wurde viel gelacht, und die Theatergruppe wurde am Ende mit viel Applaus verabschiedet, so die Mitteilung. Die Schauspieler bedankten sich wiederum bei seinem besonderen Publikum für dessen Begeisterung.

Die Bewirtung übernahm die Musikkapelle. Die Laienspielgruppe Gebrazhofen lud die Lebenshilfe gleich für die nächste Aufführung im nächsten Jahr ein. „Das demonstriert die tolle Stimmung zwischen Publikum und Laienspielgruppe“, heißt es im Pressetext weiter.