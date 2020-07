Leader fördert sechs Projekte in Leutkirch und der Region

Das Entscheidungsgremium der Leader-Aktionsgruppe Württembergisches Allgäu hat coronabedingt seine Auswahlsitzung erstmals online durchgeführt. Obwohl dies für einige Teilnehmer eine neue Erfahrung darstellte, sei laut Pressemitteilung unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden Dieter Krattenmacher eine lebendige Diskussionsrunde zu den einzelnen Projekten entstanden. Von den eingegangenen Projektideen konnten sieben Projekte überzeugen, die mit rund 530 000 Euro gefördert werden.

Hierbei haben zwei Projekte aus Isny das Gremium mit großer Zustimmung begeistert, so das Schreiben weiter. Zum einen ist der Dorfladen Kreuzthal für die abgeschiedene Region im Kreuzthal als Grundversorger mit regionalen Produkten unter Leitung des Adelegg Verein Initiative Kreuzthal-Eisenbach nicht wegzudenken, weshalb hier dringend stromeffiziente und dem Bedarf angepasste Kühlregale sowie Möblierungen angeschafft werden müssen.

Auch hat die Skisprungschanzenanlage in Hasenberg bei Isny-Großholzleute eine lange Tradition und soll mit einem zeitgerechten und attraktiven Besuchergebäude begeisterten Bürgern und Touristen eine optimale Nutzung ermöglichen. Hier kommen außerdem ganzjährig neben Sportlern aller Vereine aus dem württembergischen und bayrischen Allgäu auch Nachwuchsspringer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Training.

In Leutkirch kann eine Mosterei durch die Förderung des Neubaus einer Gewerbehalle ihre Existenz festigen und dadurch dazu beitragen, mit der Erzeugung frischen regionalen Streuobstapfelsaftes weiterhin die für das Landschaftsbild so wichtigen Streuobstwiesen zu erhalten.

Ebenfalls aus Leutkirch konnte ein Feinkostgeschäft mit seiner geplanten Modernisierung des bestehenden Geschäftes und dem damit verbunden Konzept überzeugen. Auch hier spielte die Regionalität der angebotenen Produkte und Wirtschaftspartner nebst Arbeitsplatzsicherung, Nachhaltigkeit und Grundversorgung eine wichtige Rolle, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Stadt Leutkirch darf sich ebenfalls über einen Zuschuss freuen und kann somit den ehemaligen Bahndamm zwischen Leutkirch und Urlau zu einem familienfreundlichen Erlebnisweg für Radfahrer und Wanderer ausbauen.

Da der Rohstoff Plastik ein immer größer werdendes Problem ist, wird der Kauf einer Pyrolyseanlage durch eine Firma in Bad Wurzach als erster Standort dieser Art in Süddeutschland ebenfalls eine Förderung erhalten. Durch diese Technik wird in Müllverwertung investiert, die nicht nur umweltfreundlich und nachhaltig, sondern auch ressourcenschonend sein soll, so der Pressebericht.