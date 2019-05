„Ein Straßenmusikant, der den vorbeilaufenden Menschen unbewusst etwas Ruhe schenkt“: So beschreibt Laura Netzer ihr mit Kohle- und Bleistift gezeichnetes Bild, mit dem sie in ihrer Altersgruppe unter 61 Mitbewerbern von einer Jury des baden-württembergischen Genossenschaftsverbandes in Stuttgart als Landessiegerin ausgewählt wurde.

Zum Thema des Wettbewerbs „Musik bewegt“ entstanden ist das gleichermaßen schlichte wie emotional berührende Werk im Gestaltungs- und Medientechnikunterricht der Geschwister-Scholl-Schule. Hier wollte die 17-jährige aus Christazhofen „eigentlich zunächst etwas Buntes, Fröhliches mit Tanz machen, es ist dann doch etwas ganz Anderes geworden“.

Am Mittwochnachmittag erhielt von der Stiftung der Leutkircher Volksbank Allgäu-Oberschwaben die Siegerin ein Preisgeld von 150 Euro. Außerdem ist sie mit ihrer Familie im Juni zur Landesehrung in den Europapark eingeladen.