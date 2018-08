Laufen und in die Pedale treten

Im Rahmen des ALSO Sommerfestivals startete am Samstag der 13. Bergsprint Duathlon in der Altstadt von Leutkirch. Nach Angaben der Veranstalter waren in den einzelnen Klassen in dem von der TSG Radabteilung organisierten Sportevent 19 Teams gemeldet.

Beim Start am Gänsbühl herrschten für die 19 Teilnehmer ideale Bedingungen. 0,9 Kilometer ging es für sie eine Runde durch die Altstadt auf den oberen Graben über den Postberg hinauf. Die Radler warteten in der Wechselzone auf Ablösung, um ihrerseits drei Mal eine 2,3 Kilometer lange Runde über die Schneegasse in die Marktstraße hinauf zur Wilhelmshöhe und wieder am Pfefferbergweg über eine Treppenrampe zurück zum Marktplatz zu absolvieren. Die Läufer gingen nach dem Wechsel nochmals auf zwei Runden. Mit am Start auf dem Mountainbike war auch der Hauptorganisator Valentin Kegreiß, der nach der Ablösung mit seinem Läufer Sebastian Briechle an der Spitze des Radfeldes eine Marke setzte. Dass neben den Leistungen der Spitzenteams der Radabteilung, des Veloce Speed Clubs, des SV Herlazhofen oder dem RSC Kempten auch der Spaß nicht zu kurz kam sorgte das Team „Die Zwei von der Tankstelle“ mit Luca Binder auf einem nicht konkurrenzfähigem normalen Stadtfahrrad mit Lorenz Baumgärtner als Läufer. Das letzte Team wurde vom Veranstalter mit einem Kasten Bier der örtlichen Brauerei an der Ziellinie belohnt. Bei der anschließenden Siegerehrung auf dem Marktplatz bekam jeder Teilnehmer eine Urkunde, für die Erstplatzierten gab es Pokale und Sachpreise der Sponsoren.

Valentin Kegreiß war stolz auf sein 30-köpfiges Team und den reibungslosen Ablauf. Viel Applaus gab es am Streckenrand auch von den zahlreichen Zuschauern, die sich vor allem an spektakulären Stellen platziert hatten. Ergebnisse gibt es im Internet unter www.tsg-radsport.de. Ein Wehrmutstropfen für die Veranstalter war, dass sich für die Firmenwertung kaum Teilnehmer angemeldet haben.