Lastwagenfahrer ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Kontrolle auf der A 96 im Bereich Leutkich-Süd haben Beamte des Verkehrskommissariats Kisslegg am Donnerstag gegen 11.15 Uhr einen 46-jährigen slowakischen Fahrer eines Kleinlastwagens ohne Führerschein erwischt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann derzeit keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, da sich sein Führerschein in amtlicher Verwahrung in seinem Heimatland befindet. Die Überprüfung des Kleinlasters ergab zudem, dass dieser um insgesamt rund 500 Kilo überladen war. Der 46-Jährige bekommt eine Anzeige, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.