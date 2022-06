Lastwagenfahrer kracht auf A 96 bei Leutkirch wegen Sekundenschlag in Mittelleitplanke

Ein kurzzeitiges Einschlafen dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, zu dem es am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr auf der A 96 bei Leutkirch gekommen ist. Der 62-jährige Fahrer eines Schwerlasters, der mit seinem Fahrzeug in südliche Richtung unterwegs war, kam laut Polizei durch die kurzzeitige Ablenkung nach links ab und krachte in die Mittelleitplanke. Während an der Schutzplanke ein Schaden von rund 3000 Euro entstand, dürfte sich dieser am Lkw-Gespann auf etwa 15 000 Euro belaufen. Der Fahrer blieb unverletzt, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ihm der Führerschein abgenommen. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu rechnen.