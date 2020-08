Lastwagen nimmt Auto die Vorfahrt

An der Einmündung der Argenseestraße in die Kißlegger Straße in Leutkirch sind am Montagmorgen ein Lastwagen und ein Audi zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Gegen 7.35 Uhr bog ein 58-jähriger Audi-Fahrer laut Pressemitteilung der Polizei von der Argenseestraße nach links in die Kißlegger Straße ab. Von dort kam ein Lastwagen, dessen Fahrer ihm die Vorfahrt nahm. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro. Verletzt wurde niemand.