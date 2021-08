Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro ist am Mittwochmittag kurz nach 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wurzacher Straße in Leutkirch entstanden. Ein 37 Jahre alter Lastwagenfahrer touchierte laut Polizei beim Ausparken einen Fiat Ducato. Während das Auto beträchtlich beschädigt wurde, war am Lastwagen keine Beschädigung erkennbar.