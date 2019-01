Lastwagen fährt Straßenlaterne um

Ein Lastwagenfahrer soll am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Johann-Schütz-Straße in Leutkirch eine Straßenlaterne angefahren haben, die dadurch komplett umknickte, berichtet die Polizei. Ohne sich um den Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter. Laut einem Zeugen handelt es sich bei dem Fahrer um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit schwarzen kurzen Haaren und südeuropäischem Aussehen. Der Lastwagen hatte ein blaues Führerhaus, blauen Planenaufbau, ein Ulmer Kennzeichen und Zwillingsbereifung. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 zu wenden.