Lastwagen erwischt Pedelec-Fahrerin

Schwere Verletzungen hat eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin erlitten. Sie war laut Polizei am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf dem Radweg der Isnyer Straße in Richtung Leutkircher Innenstadt unterwegs, als ein 44-jähriger Lastwagenfahrer sie beim Abbieben an der Kreuzung zur Kemptener Straße übersah. Die Zugmaschine erfasste die Fahrradfahrerin, die stürzte und unter den Lastwagen geriet. Sie wurde vor der Vorderachse eingeklemmt und konnte erst befreit werden, nachdem der Lastwagen angehoben worden war, heißt es im Polizeibericht. Ein Notarzte versorgte die Frau am Unfallort, und der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

