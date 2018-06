„Klosavadder“ Hans Rottmar freute sich. Die Kolpingfamilie Leutkirch entsandte heuer so viele ihrer Nikoläuse mit ihrem Knecht Ruprecht wie selten in den Jahren zuvor.

Allein 94 Familien besuchten die beiden rund um den Nikolaustag, wobei weit über 200 Kinder Nikolausgeschichten hörten, aus dem „Goldenen Buch“ vorgelesen bekamen und Knecht Ruprecht dabei halfen, Geschenke aus seinem Sack zu holen.

Mit dem Goldenen Buch sei es so eine Sache, wie die Nikoläuse unisono berichteten. Manches als vorlaut eingeschätzte Kind werde plötzlich ganz still, wenn sein Name darin stehe. Es atme aber, so die Beobachter, hörbar erleichtert auf, wenn Lob zu hören sei. Generell verteile der Nikolaus verteilt mehr Ermunterung als Tadel.

Musik immer wichtiger

Was Nikolaus Alfred Mangler auffällt, ist eine äußerst erfreuliche Entwicklung. So spiele vermehrt die Musik in den Familien eine größere Rollle. „Auch ein Dudelsack war diesmal dabei“, wie Mangler schmunzelnd berichtet. Die Mehrzahl der Kinder aber, nämlich 665, erreichten die Kolping-Nikoläuse wieder in neun Kindergärten, zwei Förderkreisen, zwei Schulen, im Asylkreis, bei der Lebenshilfe und beim TSG-Kinderturnen. „Lasst uns froh und munter sein“, erschallte es jedes Mal, wenn der „Hoilige“ zur Türe hereinkam, oft mit einem kleinen Leiterwägele voller Säckchen im Schlepptau. In Kindergärten muss Knecht Ruprecht grundsätzlich draußen bleiben, da dieser den Kleinen zu viel Angst einjagen würde.

Hans Rottmar, der bei der Organisation der Besuche von Reinhard Weber unterstützt wird, berichtet, dass die bis zu acht Nikoläuse mit ihrem Knecht Ruprecht nicht nur im Leutkircher Stadtgebiet unterwegs sind, sondern auch in den umliegenden Gemeinden und teils sogar ins benachbarte Bayern gerufen worden seinen.