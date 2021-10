Larifari-Schallplatten-Disco im Bocksaal startet wieder

Nach anderthalb Jahren Pausen startet die 105. Auflage der Larifari-Vinyl-Disco am Samstag, 30. Oktober, im Bocksaal in Leutkirch. Das Besondere an der Idee, die ursprünglich von Kai-Uwe Krause, langjähriger DJ in der ehemaligen Disco „Pfeife“, kreiert wurde, und mit Ralf Manthei, dem Macher von Larifari zum ersten Mal beim Open Air am Bahnhof im Jahr 2009 umgesetzt wurde, ist, dass wieder mit richtigen Schallplatten gearbeitet wird. Die größten Hits werden ebenso gespielt, wie weniger bekannte Songs. Für die einen ist es eine Zeitreise in Ihre Jugend, für die anderen eine Möglichkeit mitzubekommen, wie die Generationen zuvor musikalisch getickt haben. Gespielt wird alles von AC/DC bis ZZ Top, von Abba bis Zappa. DJs sind Kai-Uwe Krause und Ralf Manthei. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Tischreservierung per E-Mail an Larifari-ev@web.de. Es gilt die 2-G-Regel – Einlass für Geimpfte und Genesene. Eine Maskenpflicht besteht nicht.