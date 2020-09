Larifari präsentiert Wishing Well im Bocksaal

Bereits zum dritten Mal holt der Verein Larifari die australische Gruppe Wishing Well nach Leutkirch. Am Samstag, 26. September, sind die Musiker live im Bocksaal zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr.

Wegen Corona ist die zulässige Besucherzahl auf 40 begrenzt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro, Larifari-Mitglieder zahlen zwölf Euro. Tischplatz- und Kartenreservierung sind online über Larifari-ev@web.de möglich. Vorverkaufsstellen sind die Stadtbuchhandlung und die Touristinfo Leutkirch.

Australiens populäre sechsköpfige Band aus Melbourne, The Wishing Well, erzeuge faszinierende Klänge mit wehmütiger Geige, ozeanischem Cello, majestätischen Rhythmen verschmolzen mit unvergesslichem und tiefbewegendem Gesang, heißt es in der Ankündigung. Nach zehn Jahren unermüdlich durch die Welt reisen habe The Wishing Well demnach mehr als 55 000 CDs verkauft, vier Alben veröffentlicht und mehrere bedeutende Festivals und ausverkaufte Shows auf der ganzen Welt gespielt. 2020 spielen The Wishing Well ihre zwölfte Europa-Tour.

Die Corona-Krise habe auch den Tourplan der Band gehörig durcheinandergewirbelt. So sei der Gig in Leutkirch erst der dritte und auch letzte Gig der geplanten Tournee, die vor allem aus Straßenmusikterminen stattfand.