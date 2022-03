Larifari präsentiert Werner Specht & Westwind

Allgäuer Lieder und ihre aktuelle CD „Lichtblicke“ haben Werner Specht und Westwind im Gepäck, wenn sie zum mittlerweile elften Mal in Leutkirch ihren Auftritt haben. Termin ist am Freitag, 22. April. Los geht’s im Bocksaal um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Werner Specht, ein Liedermacher der seine Mundartlieder mit humorvollen Texten auf seine eigene, witzige und elegante Art dem Publikum vorstellt. Er richtet einen musikalischen Spiegel auf unsere menschlichen Stärken und Schwächen. Kleine Alltäglichkeiten, verpackt in amüsante hintergründige Geschichten und unerwarteten Pointen. Durch ihn haben viele Menschen das Hinhören wieder gelernt. Er sagt „Lieder machen“ ist für ihn eine Spielerei und Tüftelei, in die das einfließt was ihn ernstlich bewegt.Seine ausschließlich von ihm komponierten und getexteten Lieder, musikalische Abenteuer sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Larifari-Mitglieder zahlen zwölf Euro. Einen Euro Nachlass gibt’s mit SZ-Abo-Karte und für Cineclub-Mitglieder. Der Vorverkauf läuft über die Stadtbuchhandlung Leutkirch, Telefon 07561 / 90 60 34, und die Touristinfo Leutkirch, Telefon 07561 / 871 54, oder per E-Mail an touristinfo@leutkirch.de.