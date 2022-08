Larifari lädt zur Vinyl Party ein

Der Verein für Musik und Kleinkunst, Larifari, lädt für Samstag, 27. August, ab 20 Uhr zur Larifari Vinyl Party in den Bocksaal in Leutkirch ein. Der Eintritt ist frei.

Bei der Larifari-Schallplatten-Disco gibt es alles von AC/DC bis ZZ TOP, von Abba bis Zappa von Elvis bis James Brown. Die DJs, Kai-Uwe Krause und Ralf Manthei , legen sowohl die größten Hits, wie auch weniger bekannte Songs mit entsprechendem Potential auf. Für die einen ist es eine Zeitreise in ihre Jugend, für die jüngeren eine Möglichkeit mitzubekommen, wie die Generationen zuvor musikalisch getickt haben, heißt es in einer Ankündigung des Vereins. Tischreservierung gibt es per E-Mail an Larifari-ev@web.de.