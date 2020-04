Lange Warteschlangen vor Baumarkt

Am vergangenen Samstag haben sich vor einem Baumarkt in Leutkirch wieder lange Warteschlangen gebildet. Aus Sicherheitsgründen darf sich derzeit nur eine bestimmte Anzahl an Kunden gleichzeitig in den Verkaufsräumen aufhalten, weshalb die Menschen vor den Türen ausharrten.

Für Gründonnerstag vor den Osterfeiertagen werden ähnliche Zustände auch an den Supermärkten befürchtet. Einkäufe bereits diesen Dienstag oder Mittwoch zu tätigen, dürfte daher durchaus sinnvoll sein.