Lang ersehntes Ziel ist endlich erreicht

Am 24. Mai war es endlich so weit. Ein von der Lehrerschaft und den Eltern lang ersehntes Ziel ging endlich in Erfüllung. Der Schulförderverein der Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen wurde gegründet. Ziel des Vereins ist es, verschiedene Projekte an der Schule und mit den Schülern umzusetzen, die den Schulalltag erleichtern, verbessern oder verschönern.

Nach intensiver Vorarbeit und Gesprächen wurde zur Gründungsversammlung des neuen Fördervereins eingeladen, zu der 23 Teilnehmer begrüßt werden konnten. Nach einem kleinen Begrüßungstrunk startete die Gründungsversammlung. Direkt im Anschluss fand die erste Mitgliederversammlung des neuen Vereins statt. Darin wurde über die ersten wichtigen Punkte beraten und abgestimmt.

In die Vorstandschaft wurden gewählt: Erster Vorsitzender Matthias Rotzler, stellvertretender Vorsitzender Christian Becker, Schatzmeisterin Christine Häge, Protokollführerin Cornelia Frick. Zudem wurden als Beisitzer/in, Juliane Ehrmann, Sonja Kelp, Sabrina Biechele, Ralf Sigg und Bruno Durach gewählt. Das Amt der Kassenprüfer haben Nikola Dorner und Ralf Schöndube übernommen.

Für die Gründung des Vereins und die ersten offiziellen Schritte musste viel Vorarbeit geleistet werden. Allen, die hieran tatkräftig mitgewirkt haben, sprach der Vorsitzende Matthias Rotzler seinen Dank für die sehr gute Vorbereitung aus. Alle Anwesenden freuten sich über die große Bereitschaft, aktiv am neuen Schulförderverein mitzuwirken.

Der Verein freut sich nun über viele neue Mitglieder, Gönner und Freunde, die den Verein finanziell oder tatkräftig unterstützen, damit die anstehenden Aufgaben und Projekte umgesetzt werden können. Mitgliedsanträge können auf der Homepage der Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen heruntergeladen werden: https://www.gswillerazhofen.de. Wir wünschen dem Schulförderverein der Grundschule Herlazhofen-Willrazhofen einen guten Start.