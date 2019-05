Landwirtschaftliche Berufsschüler sind wieder beim Stadtradeln dabei

Die landwirtschaftlichen Berufsschüler des zweiten Jahrgangs an der Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch sind auch in diesem Jahr wieder fürs Klima geradelt. Ob zur Gräserbestimmung oder zur Bestimmung der Beikräuter auf der nahen Flur und Gemarkung Richtung Herlazhofen: Benutzt wurde entweder der eigene Drahtesel oder eines der hellgrünen Schulfahrräder, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Um auch den Zustand der Sojabohnen bei Allmishofen und die Notwendigkeit der mechanischen Unkrautregulierung zu überprüfen, rückten die „Pedalisten“ aus. Folgerichtig hatten sich die Schüler mit ihrem Klassenlehrer Joachim Schwarz auch den Teamnamen „GMO-freie Sojabohnen“ einfallen lassen, nachdem diese Pflanze dieses Jahr im Fokus eines Projektes bei Biobauer Maier erstmals ausgesät wurde. Denn Radeln spare nicht nur CO2, sondern auch der Anbau von heimischem Soja.