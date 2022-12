Landwirte bekommen Meisterbrief

Frischgebackene Meisterinnen und Meister für den Beruf Landwirt/in haben ihre Meisterbriefe von Regierungspräsident Klaus Tappeser überreicht bekommen. Einer Landwirtin und 34 Landwirten konnte Regierungspräsident Klaus Tappeser zum Meistertitel in ihrem Berufsstand gratulieren.

Aus dem Kreis Ravensburg sind dies: Daniel Anwander aus Neutrauchburg, Alexander Bachhofer aus Bavendorf, Fabian Diem aus Leupolz, Gabriel Eberhardt aus Waldburg, Stefan Gregg aus Rupprechts, Patrick Hepp aus Unterstocken, Simon Kolb aus Eisenharz, Michael Krug aus Arnach, Sebastian Matzenmiller aus Wilhelmsdorf, Florian Radtke aus Kißlegg, Jakob Reutlinger aus Gebrazhofen und Tobias Stemmer aus Bodnegg.

Das Kurhaus am Kurpark in Bad Wurzach war Kulisse für die Ehrung der neuen Meisterin und der Meister der Landwirtschaft im Regierungsbezirk Tübingen. Regierungspräsident Klaus Tappeser sagte, der Meistertitel habe in der Gesellschaft nach wie vor einen hohen Stellenwert. Vom Niveau her sei er im Europäischen Qualifikationsrahmen so eingeordnet wie der Bachelor-Abschluss. Tappeser hob auch die markt- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen hervor und betonte die Rolle der Landwirtschaft bei der Energiewende, wie es in einer Pressemitteilung heißt.