Landtagspräsidentin zu Gast beim Talk im Bock

In der zweiten Wahlperiode ist die 56-jährige Muhterem Aras, Politikerin der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Präsidentin des baden-württembergischen Landtags. Am Montag, 27. Juni, ist sie Gast beim 208. Talk im Bock in der Leutkircher Festhalle. Es moderiert Karl-Anton Maucher. Die Halle ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Muhterem Aras ist das erste Mitglied ihrer Partei, das einem Landesparlament vorsteht und – ganz nebenbei – auch die erste Frau auf dieser Position im baden-württembergischen Landtag. 2011 war sie als Stimmenkönigin ihrer Partei ins Landesparlament eingezogen, nachdem sie in ihrem Wahlkreis Stuttgart I das Direktmandat mit einem Stimmenanteil von 42,5 Prozent gewonnen hatte. Dieses Ergebnis bestätigte sie bei den Landtagswahlen 2016 (42,4) und 2021 (44,8) eindrucksvoll. Ihr politisches Talent hatte Muhterem Aras zunächst in der Kommunalpolitik gezeigt. Seit 1999 saß sie im Gemeinderat der Landeshauptstadt, von 2007 bis 2011 als Fraktionsvorsitzende ihrer Partei. Gemeinsam mit Werner Wölfle machte sie die Grünen erstmals in einem deutschen Großstadtparlament zur größten Fraktion – mitten im damals noch schwarz-gelb regierten Baden-Württemberg mit Ministerpräsident Günther Oettinger.

Muhterem Aras verbrachte prägende Kindheits- und Jugendtage in Filderstadt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Sie war mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern als Zwölfjährige aus der ostanatolischen Ortschaft Elmaagac auf die Fildern gekommen, wo ihr Vater bereits seit einiger Zeit lebte und arbeitet. Sie absolvierte zunächst die Hauptschule, machte dann aber noch das Abitur, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim und gründete eine Steuerberatungs-Kanzlei. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Kinder.

Über das Aufwachsen in Anatolien und Filderstadt, ihre Politisierung, die Anfänge und den Verlauf ihrer kommunal- und landespolitischen Karriere, über Heimat, Herkunft, Integration und Identität(en), über Möglichkeiten politischer Teilhabe für zugewanderte Menschen, über ihr Leben als Stuttgarter Alevitin, Anfeindungen und ihre Rolle im Landtag und in ihrer Partei spricht Talk-im Bock-Moderator Karl-Anton Maucher mit der Landtagspräsidentin. Der Eintritt ist frei. Es werden aber Spenden gesammelt. Geld, das an soziale Projekte weitergereicht wird. Wohin die Spende eines Abends hingehen soll, entscheidet der jeweilige Talk-Gast. Für Musik sorgen „Just Friends“.